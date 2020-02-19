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Меркель не хочет вмешиваться в выбор нового главы ХДС

  • 19.02.2020, 21:47
Меркель не хочет вмешиваться в выбор нового главы ХДС
Ангела Меркель

Канцлер Германии отказалась участвовать в отборе нового председателя ХДС.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не собирается вмешиваться в процесс выбора нового председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС), а также кандидата от партии на пост канцлера. Об этом она заявила в среду, 19 февраля, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин, передает DW.

"Мой опыт говорит о том, предшественники должны держаться в стороне от подобных вещей. И я следую этому", - сказала Меркель, добавив, что это не означает, что она не будет беседовать с возможными кандидатами.

Меркель не планирует уходить с поста канцлера до 2021 года

Отвечая на вопрос о том, останется ли она на посту канцлера до окончания срока своих полномочий, истекающих в 2021 году, вне зависимости от решения относительно нового главы ХДС, Меркель напомнила, что в октябре 2018 года уже обозначила свою позицию по этому вопросу.

Тогда, объявив о решении уйти с поста председателя ХДС, Меркель заявила, что "готова оставаться" в должности канцлера до окончания текущего легислатурного периода. Ее преемницей на посту главы партии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая 10 февраля также сообщила, что откажется от этой должности и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры.

На место АКК уже есть претенденты

На пост председателя ХДС вместо Крамп-Карренбауэр, чье имя в Германии нередко сокращают до АКК, уже есть несколько претендентов. В их числе - премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и лидирующий в опросах бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Во вторник, 18 февраля, свою кандидатуру на высший партийный пост предложил глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген.


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