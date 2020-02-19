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Путинский «хоккей»

  • Роман Попков
  • 19.02.2020, 22:05
  • 2,343
Путинский «хоккей»

Это история про адекватность восприятия мира хозяином ядерной державы.

Хорошо, что Дудь изначально в интервью с Колесниковым много места уделил путинскому "хоккею". Наконец-то это проговорено так как нужно: достаточно громко и с правильными формулировками. Этот "хоккей", этот регулярный расстрел Путиным вратарей, старательно уворачивающихся от шайб, чтобы ни одна мимо сетки ворот не прошла - все это о личности Путина нам говорит больше, чем большинство его внутриполитических и даже внешнеполитических шагов.

Когда Путин объезжает несопротивляющихся защитников и посылает шайбу в ворота, шайбу, которую вратарь чуть ли не сам лично досылает в сетку.. У Путина же при этом (если поймать кадр, вглядеться) очень торжественное лицо, он доволен собой по-настоящему. У него всегда в минуты торжества и самодовольства бровки домиком. Очень смешно и очень страшно. Человек доволен, рад успеху.

Путинский "хоккей" - это история про адекватность восприятия мира хозяином ядерной державы.

Меня давно удивляло, почему во время всех этих больших пресс-конференций и прямых линий независимые журналисты не спросят у Путина в эфире, на всю страну, насчет этого "хоккея". Каково вам, Владимир Владимирович, играть в таком хоккее, довольны ли вы собой, не тяжело ли? Назвать на всю страну список матчей с участием Путина и астрономическое количество его "успешных" шайб. Пусть он потом говорит, а вся страна будет ржать - даже формальные лоялисты, даже дяди Васи в трениках и майках-алкоголичках.

Вот нахрена Путину задавать одни и те же вопросы про военных на Донбассе, какой в этом практический смысл? Зачем играть на том поле, где Путин уже много лет как надрочен, знает, что нужно отвечать, и отвечает с видимым удовольствием. Нет. Спросили бы в общероссийском эфире про хоккей. Публично озвученное противоречие между пропагандистской атлетичностью власти и "хоккеем", где начальство расстреливает шайбами холопов - это было бы куда болезненнее, чем дежурные, и абсолютно удобные, комфортные для Путина вопросы условного Цимбалюка про Донбасс, ну правда.

Еще раз. Путинский "хоккей" говорит о Путине как о личности больше, чем любые его политические шаги и заявления. Это действительно абсолютно неадекватный человек, с неадекватным видением мира.

Роман Попков, Facebook


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