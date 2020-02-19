Станислав Богданкевич: Не стало халявы, и вся «модель» обвалилась 1 19.02.2020, 23:25

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Станислав Богданкевич

Экс-председатель Нацбанка Беларуси прокомментировал снижение ВВП страны.

Напомним, что ВВП в январе этого года составил в текущих ценах 10,39 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 1,9% меньше, чем в январе 2019 года, передает «Радыё Рацыя».

- Снижение ВВП за месяц - это не смертельно, но люди будут жить более бедно. Естественно, это связано с тем, что Беларусь не договорилась с Россией по поставкам нефти.

Уменьшилась нефтепереработка, экспорт нефтепродуктов и, соответственно, растут издержки. Все это логично. Другое дело, что власти оказались неподготовленными к такой ситуации, поэтому ВВП и падает.

- Правительство рассчитывало закончить год при росте ВВП на 2,8 процента. Это возможно в нынешней ситуации?

- Год только начался, поэтому сложно что-то оценивать. Но стагнация экономики началась не сегодня и даже рост ВВП на 1,2 процента - это статистическая погрешность.

Мы видим, что оживления экономики нет, нет реформ. Власти об этом знают, но постоянно отмечают свою «самую прогрессивную» экономическую модель. А «прогрессивность» заключается в том, чтобы купить дешевую российскую нефть, переработать ее и продать в несколько раз дороже.

Не стало халявы, и вся «модель» обрушилась. Пока власти не осмыслят этого, стагнация продолжится. Если не осмыслят, то проблемы в скором времени появятся и на финансовом рынке.