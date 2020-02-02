От коронавируса умер первый человек за пределами Китая 1 2.02.2020, 8:07

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Фото: Aaron Favila / AP

Речь идет о 44-летнем мужчине.

Первую смерть от нового коронавируса зафиксировали за пределами Китая. Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter, передает РБК.

«44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусным 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

A 44-year-old male is confirmed as the second person with the 2019 novel coronavirus acute respiratory disease (2019-nCoV) in the Philippines. He passed away on 1 February 2020. pic.twitter.com/5a5tPWtvpc — World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) February 2, 2020

Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая. На конец субботы, общее число жертв в Китае от нового вируса достигло 304 человек, сообщила в воскресенье государственная телекомпания CCTV со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения страны.

За последние сутки в Китае скончались 45 человек, все они — жители центральной провинции Хубэй — эпицентра вспышки нового коронавируса. Новых случаев заражения за сутки выросло на 2590. Общее число заболевших по последним данным составляет 14380 человек.