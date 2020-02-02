Наперсточники 4 Леонид Фридкин

2.02.2020, 8:19

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Государство снова обмануло белорусских пенсионеров.

Наше социальное государство в очередной раз позаботилось о конкретных людях. В соответствии с указом № 15 трудящимся, занятым на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности будет предоставлено право на назначение досрочной льготной пенсии при условии, что он выработал на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда.

Разумеется, для такой привилегии надо найти источники финансирования. Ну их и нашли – в карманах налогоплательщиков. В соответствии с тем же указом с 1 января 2021 года повысятся тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование в отношении некоторых категорий работников.

Так, для работников летного и летно-испытательного состава гражданской авиации, авиадиспетчеров, бортоператоров и бортпроводников, артистов, должности которых дают право на досрочную пенсию на 15 лет ранее общей, профессиональных спортсменов - членов национальных команд страны тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование увеличиваются с 4,8 до 9%. Для артистов, должности которых дают право на досрочную пенсию на 10 лет ранее общей, и остальных профессиональных спортсменов тарифы увеличиваются с 2,6 до 6%.

Для станочниц текстильного производства, женщин, работающих на сельскохозяйственной, строительной и погрузочно-разгрузочной технике, животноводами, свиноводами и доярками, водителей пассажирского транспорта и геологов тарифы увеличиваются с 2,3 до 6%, а Для артистов, должности которых дают право на досрочную пенсию на 5 лет ранее общей, и отдельных категорий медицинских и педагогических работников тарифы увеличиваются с 1,5 до 4%.

То есть, для того чтобы некоторые работники перечисленных категорий могли уйти на досрочную пенсию, наниматели будут платить увеличенные вдвое взносы за всех своих работников, занятых на рабочих местах, включенных в перечень рабочих мест с особыми условиями труда. Пойдет ли кто-то из них на пенсию досрочно и доживет ли до нее вообще – это еще вилами по воде, зато Фонду соцзащиты – очевидная выгода и заплатка на бюджете уже в следующем году.

Леонид Фридкин, lfriedkin.com