Майк Помпео прибыл в Нур-Султан 1 2.02.2020, 8:45

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Майк Помпео

Опубликована программа визита госсекретаря США.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Нур-Султан, говорится в сообщении МИД Казахстана в Twitter, передает РБК.

В ходе своего визита он встретится с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

В Казахстан Помпео прибыл из Минска после переговоров в Минске. Во время визита в Беларусь госсекретарь сообщил, что США в скором времени назначат посла в Минск, а также заявил о готовности Вашингтона обеспечить Беларусь нефтью на 100%. Кроме того, Майк Помпео подчеркнул, что США и будут действовать в этом направлении. Госсекретарь США провел отдельную встречу с белорусскими правозащитниками.