Скандал в Гомеле: порванное ухо ребенка может дорого обойтись учителю 26 2.02.2020, 8:56

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Но при одном условии.

Едва утихли страсти по делу обматерившей четвероклассника «учительницы с партой», как в Гомеле случился новый скандал. На этот раз жертвой «образования» стала ученица третьего класса, которой педагог едва не оторвала ухо.

Напомним, инцидент случился 21 января в гимназии № 71. На уроке математики 47-летняя учительница, что называется, вышла из себя и нанесла девочке травму — сильно дернула за ухо, да так, что ребенку потребовалась медицинская помощь, накладывали швы. Резко занемогла и педагог, которая вроде бы находится на больничном.

Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы. На сегодняшний день известно, что проверку, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза, проводит милиция. Именно от ее результатов зависит судьба предполагаемой виновницы.

Об этом «Сильным новостям» рассказал известный адвокат Сергей Иванов.

— Сергей Валерьевич, чем грозит эта история для учителя? Какие последствия для нее могут наступить?

— Хочу сразу заметить, что при условии, что вина будет доказана. Я, конечно, не знаю материалов дела и всех обстоятельств произошедшего. Но если этот вопрос рассматривать с уголовно-правовой точки зрения, то все зависит от степени тяжести причиненных телесных повреждений. Пока лишь можно говорить о возможных действиях, связанных с причинением повреждения. Как я понимаю, учитель в данном случае не является должностным лицом, а поэтому ее действия не подпадают под соответствующую квалификацию. Если телесные повреждения будут признаны легкими, то тогда речь может идти об уголовной ответственности. Если это телесные повреждения без кратковременного причинения вреда здоровью, то возможно привлечение к административной ответственности. Многое зависит от выводов экспертизы.

— Как долго может длиться экспертиза и проверка?

— Как правило, в течение месяца. Потом принимается решение.

— Ребенок получил не только физическую, но и моральную травму. Не исключается помощь психолога и других специалистов. Родители ведь имеют право обратиться в суд с иском о возмещении материального и морального вреда?

— В случае установления вины учителя, безусловно. Ответчиком в данном случае может выступать не только физическое лицо, но и юридическое, то есть учреждение образования, которое несет ответственность за своего работника.

Справка

Есть две статьи, по которым учителя при доказанной вине могут привлечь к ответственности.

Первая — административная. Ст. 9.1 (умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия). Санкция — штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

Вторая — уголовная. Ст. 153 (умышленное причинение легкого телесного повреждения). Санкция — общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до 1 года, или арест.

Что касается возможного возмещения материального и морального вреда, то в первом случае он определяется затратами, например, на приобретение медпрепаратов или оплату услуг психолога и других специалистов. Повреждается документами в виде чеков или договоров. Максимальная сумма морального вреда законодателем не определена, заявлять можно любую, но последнее слово — за судом, который определяет степень страданий и учитывает финансовое положение ответчика.