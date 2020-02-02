Анна Толчикова: Мне перестанет болеть, когда в Беларуси пройдут честные выборы 2 2.02.2020, 9:52

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Фото: charter97.org

Перемены должны случиться в 2020 году.

31 января в Варшаве прошла церемония вручения «Хартией-97» Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

Одной из ее лауреаток стала Анна Толчикова, чье эмоциональное видео с избирательного участка в свое время стало одним из самых популярных в интернете. Молодая айтишница была наблюдателем на так называемых «парламентских выборах» в Беларуси и зафиксировала наглую фальсификацию явки и подтасовку результатов голосования.

Анна Толчикова получила награду за отстаивание права на честные и свободные выборы в номинации «За личное мужество».

Премию Анне вручил бывший кандидат в президенты Беларуси, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

— Радует, что мне выпала честь поздравить с наградой участницу Площади-2010. Честно говоря, я не очень хорошо отношусь к наблюдению. А если совсем честно, то я плохо отношусь к этому. Что значит в Беларуси наблюдение и почему туда идут люди, почему наши друзья из демократического движения поддерживают наблюдение? Потому что это безопасно.

— Ты будешь на Площади?

— Нет, потому что я буду наблюдать.

— Ты пойдешь сегодня на акцию протеста?

— Нет, нам наблюдать нужно.

Фото: charter97.org

Я не против наблюдения в принципе, но что можно наблюдать на 26-м году диктатуры? И это касается не только наших наблюдателей, но и международных. Я разговариваю с ними и спрашиваю: а можно как-то иначе организовать этот процесс? Мы, например, в 2000 году организовали наблюдение сами и просто физически считали тех, кто приходил на избирательные участки. Тогда мы сразу провели пресс-конференцию и сказали, что выборы на участке не состоялись. Потом это подтвердил даже ЦИК.

Я помню пример статусной наблюдательницы Уты Цапф, которая была много лет руководительницей рабочей группы ОБСЕ по Беларуси. Вот она все время говорила, что Западу нужно разговаривать с Лукашенко, что не нужно изоляции, что нужно наблюдать за «выборами», хотя их нет… И однажды во время этого наблюдения к ней применили физическую силу и вытолкали с избирательного участка. И вот эта встреча с асфальтом открыла ей глаза. Когда она покидала свою должность, сказала: «В Беларуси я провалилась». Они ничего не смогли сделать с фальсификациями, которые происходят в Беларуси.

Со мной до сих пор связываются люди, которые говорят, что на участках, где они были наблюдателями, в 2010 году побеждала оппозиция. Лукашенко тогда не набирал того количества голосов, которое позволило бы ему занять свой пост.

Но Анны Толчиковой это не касается. Если бы там было хотя бы десять таких наблюдателей, которые так эмоционально отреагировали, если бы они позвали журналистов послушать их, то, возможно, и ситуация у нас была бы другой. Может быть, тогда бы мы вышли из тюрем не через годы, а через несколько дней.

Искренне поздравляю Анну. Я недаром начал с того, что это участница Площади-2010. Большое спасибо за то, что сохранила эмоцию, которая была тогда на Площади. Моя личная благодарность. Желаю успехов и всего наилучшего! — сказал Андрей Санников.

Анна Толчикова, принимая премию, отметила:

— Я была немножко шокирована, что именно вы мне будете вручать премию. У меня все мысли разлетелись.

Фото: charter97.org

На самом деле я и представить не могла, что мои простые (для самой меня) действия так сильно отрезонируют в умах тысяч белорусов и приведут меня сюда. Что эти действия получат признание «аксакалов», людей первой величины в политической сфере. Людей, которые борются за свободу нашей страны уже много лет, которые очень многим пожертвовали ради этого. Для меня это — как встреча с голливудским актером. Ощущаю себя каким-то подобным образом. Спасибо вам за признание, спасибо за вашу работу.

Фото: charter97.org

Мне по-прежнему еще болит за свою страну, за белорусов... И мне болит, что в период, когда мы якобы независимые, народ остается под «прыгнётам». С детства слышу фразы: «Ну, ты там потише. Ты там молчи». Почему я должна молчать, если говорю правду, если отстаиваю свои гражданские права? Я не буду молчать и мне перестанет болеть в тот момент, когда в Беларуси пройдут честные выборы. Я уверена, что это должно случиться в 2020 году. Поэтому желаю, чтобы ваша премия в следующем году прошла там, где она должна проходить - Минск, Беларусь.