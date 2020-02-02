В российском Новосибирске произошло серьезное ЧП 2.02.2020, 9:59

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Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Под завалами находятся 10 человек, есть погибшие.

В российском Новосибирске обрушилась крыша кафе, сообщает РБК со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек. Трое уже извлечены, около 200 человек эвакуировались, сообщили в спасательном ведомстве.

Речь идет о заведении на бульваре Молодежи. Площадь обрушения составила около 240 кв. м, добавляет «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Источник «Интерфакса» сообщает об одном погибшем. Ту же информацию подтверждает источник ТАСС. Собеседник агентства уточняет, что из-под завалов извлечено тело погибшей девушки.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

«Двое пострадавших прооперированы. У одного пациента перелом таза, у другой девушки перелом голени», — сообщили медики.