В российском Новосибирске произошло серьезное ЧП
- 2.02.2020, 9:59
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Под завалами находятся 10 человек, есть погибшие.
В российском Новосибирске обрушилась крыша кафе, сообщает РБК со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек. Трое уже извлечены, около 200 человек эвакуировались, сообщили в спасательном ведомстве.
Речь идет о заведении на бульваре Молодежи. Площадь обрушения составила около 240 кв. м, добавляет «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
Источник «Интерфакса» сообщает об одном погибшем. Ту же информацию подтверждает источник ТАСС. Собеседник агентства уточняет, что из-под завалов извлечено тело погибшей девушки.
«Двое пострадавших прооперированы. У одного пациента перелом таза, у другой девушки перелом голени», — сообщили медики.