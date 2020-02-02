Скентер Телеграмм-канал «Серпом По»

2.02.2020, 10:20

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Шотландия хочет вернуться в Евросоюз.

Это слово составлено из слов Scotland и глагола to enter, одно из значений которого – «входить».

Scenter- процесс, обратный Brexit. Британия выходила из Европейского союза, а Шотландию хотят вернуть в ЕС, для начала сделав независимой.

Об этом объявила Никола Стерджен – глава шотландской автономии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП). В день Брекзита она выступила с обращением к сторонникам, призвав бороться за новый референдум о независимости.

На выборах в декабре 2019 года ШНП победила в 48 из 59 шотландских избирательных округов. Только что митинги против Брекзита прошли в Эдинбурге, Глазго, Абердине, Данди и других шотландских городах.

На референдуме 2016 года 62% шотландцев голосовали против выхода Британии из ЕС.

Учитывая все это, премьер-министр Джонсон против нового референдума о независимости Шотландии, утверждая, что решение уже было принято на референдуме 2014 года, когда 55% шотландцев голосовало за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Но тот референдум был до Брекзита, до того, как консерваторы предложили покинуть ЕС, в который страна входила несколько десятилетий.

Джонсон со своим Брекзитом сделал отличный подарок шотландским националистам. Для них лучше быть независимым государством в ЕС, чем частью Британии.

Трудно сказать, чем закончится история. Но то, что Джонсон и сторонники Брекзита запустили процесс отделения Шотландии - очевидно.

Не будь выхода из ЕС, настаивать на новом референдуме у шотландских националистов не было бы повода. Теперь он есть.

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