Пятерых граждан Беларуси эвакуировали из китайского Уханя 3 2.02.2020, 10:22

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Подробности эвакуации не сообщаются.

2 февраля 2020 года при содействии посольства Беларуси в Китае из города Ухань провинции Хубэй, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, оганизована эвакуация обратившихся за помощью пяти граждан Беларуси, сообщает tut.by со ссылкой на посольство.

Подробности эвакуации не сообщаются. Ранее посольство Беларуси в Китае сообщало, что в закрытых городах китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка нового коронавируса, находилось как минимум 12 белорусов. Это студенты, магистранты, люди, приехавшие в Китай работать, а также те, кто оказался в данной местности транзитом.

МИД КНР, указано на сайте посольства Беларуси в Китае, сообщает, что иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй на основании официального запроса посольства. Однако после выезда иностранцы будут помещены «на карантин» по месту пребывания в Китае сроком на 14 дней.

Другие страны, в частности США, Германия, Россия, также провоят эвакуацию своих граждан.

Ситуация в мире

2 февраля стало известно о первой жертве нового коронавируса за пределами Китая. Скончался 44-летний пациент на Филиппинах. Общее число жертв вируса 2019-nCoV уже превысило 300 человек, в числе заразившихся — более 14 тыс.

Как сообщает Русская служба ВВС, всего вирус обнаружен в 23 странах мира. В США власти объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, что случается довольно редко. Она предполагает запрет на въезд всех иностранных граждан, которые за последние две недели побывали в Китае.

Россия ранее закрыла свою границу с Китаем, а также запретила въезд граждан Китая через пропускные пункты на границе с Монголией. Похожие ограничения также ввели Австралия, Япония, Пакистан и Италия.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока подобные меры не рекомендует. "Ограничения на передвижения могут принести больше вреда, чем пользы, затрудняя обмен информацией, поставки медицинского оборудования и медикаментов, и причиняя ущерб экономике", - заявил в пятницу глава ВОЗ.

ВОЗ считает, что необходимо осматривать прибывающих пассажиров в официальных пограничных пунктах, таких как аэропорты и морские порты. Организация предупредила, что закрытие границ может на деле привести к ускорению распространения инфекции, так как люди будут пытаться пересекать границы нелегально, а значит без всякого контроля.