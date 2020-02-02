Do Rzeczy: Польский герой одержал большую победу над Путиным 2.02.2020, 10:37

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Почему глава Кремля так боится истории о ротмистре Пилецком?

Польское издание Do Rzeczy опубликовало интервью с Тадеушем Плужаньским (Tadeusz Płużański) — публицистом, сотрудником канала «Тэ-Фау-Пэ История».

— Появилась информация, что в ходе заседания прокремлевских экспертов прозвучал тезис об опасности, которую представляет для российской версии истории Второй мировой войны получающий распространение культ ротмистра Витольда Пилецкого (Witold Pilecki). Что вы думаете об этих сообщениях?

— Владимир Путин объявил, что он будет защищать историю России и Советского Союза на государственном уровне. Любое отклонение, отступление хоть на шаг от официальной линии Кремля, касающейся Второй мировой войны, будет наказываться. Думаю, рот стремятся заткнуть в первую очередь россиянам, которые осмеливаются говорить и писать не то, что им навязывает власть.

— Вы думаете, в наши дни возможно наказание за слова?

— Случаи запугивания уже имели место. Историка, который напомнил факты, касающиеся пакта Молотова — Риббентропа, предупредили, что такие действия недопустимы. Путин также сообщил, что будет создан центр архивных документов, якобы рассказывающих о Второй мировой войне. Разумеется, его интересует не правда, а пропаганда и кремлевский взгляд на историю. А упомянутая вами встреча экспертов просто вписывается в определенную тенденцию по продвижению советской, даже сталинской версии истории, с которой себя идентифицирует и которую полностью поддерживает Путин.

— Вернемся к фигуре ротмистра Пилецкого…

— Андрей Илларионов, бывший советник, а в дальнейшем — критик Путина, рассказал, что напоминания о ротмистре Пилецком, его почитание вызывает крайнее раздражение у российского президента. Именно из-за зарождения культа Пилецкого Путин решил, атакуя Польшу, пустить в ход тяжелую артиллерию.

— Почему он испытывает такую ненависть к польскому герою?

— Ротмистр Пилецкий разрушает советское послание на тему Второй мировой войны, ведь он имел несомненные заслуги как в борьбе с Германией, так и с СССР. Его биография показывает, что Советская Россия не освобождала Польшу, а, наоборот, захватывала ее. Потом начался долгий период оккупации, в ходе которого наших патриотов убивали. Раз это вызывает у Путина такую ярость, значит, Витольд Пилецкий посмертно одержал большую победу. Путину не выиграть эту войну. Победитель может быть только один, и им будет наш герой.