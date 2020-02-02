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С бубном у костра

  • Вячеслав Чернов, «Радио Свобода»
  • 2.02.2020, 10:49
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С бубном у костра
Вячеслав Чернов

Путинская вертикаль надеется на шамана.

Я вам ответственно заявляю, что ничего интересного на федеральном уровне во властных структурах не случилось. Не стоит и выеденного яйца вся эта история. Для того, чтобы понять, что такое путинская власть, нужно смотреть не наверх, а в самый низ вертикали – на тот уровень, где и протекает реальная жизнь.

По приглашению некоей сочинской компании из Шерегеша в Красную Поляну для проведения специального ритуала прибыл шаман по имени Иргаш. В инстаграм-аккаунте курорта Красная Поляна опубликовали объявление: "Малоснежное начало зимы не дает нам покоя, поэтому мы решили действовать и пригласили в гости настоящего шамана! Он приехал к нам из снежной Сибири – Горной Шории, для проведения специального ритуала, в котором будет просить снега для Красной Поляны и благополучия для всех отдыхающих и жителей. Ритуал пройдет в течение 30-40 минут, все присутствующие смогут принять в нем участие, "покормить" огонь и загадать свое желание, которое обязательно сбудется".

Кто же такой шаман Иргаш? Продолжительное время этот человек работал заместителем главы поселка Шерегеш. Того самого легендарного поселка Шерегеш, где располагается гордость кузбасских властей – второй по популярности горнолыжный курорт страны. Почти три года шаман и вовсе являлся исполняющим обязанности главы поселка Шерегеш. Что же случилось с этим главой? Против него завели уголовное дело. Выполняя заказ убрать его с должности, оперативники установили прослушку и подловили главу поселка в тот момент, когда он по телефону попытался заступиться за своего сына, стимулируя крупного должника вернуть долг. Главу поселка обвинили в вымогательстве взятки.

Шерегеш, к слову, до последнего момента оставался одним из немногих кузбасских населенных пунктов, где еще сохранялись прямые выборы главы местной администрации. На время следствия главу отстранили от своих обязанностей, но он оставался в должности. А обязанности временно перешли к заместителю, который и будет плясать с бубном в Сочи возле костра.

В прошлом году решением поселкового совета депутатов выборы главы поселка у жителей по тихой грусти отобрали. Естественно, никто и не пикнул. Даже если вы постараетесь, то не найдете информацию о сессии, на которой в устав поселка внесли изменения, лишающие жителей прямых выборов. Все было сделано быстро и тайком.

В апреле прошлого года депутаты приняли отставку шамана, который к тому времени управлял поселком 2,5 года, обязанности главы перешли к одному из депутатов. Я напомню, что действие происходит в жемчужине Кузбасса – как Шерегеш называет Сергей Цивилев, на знаменитом горнолыжном курорте. И тут приближается Новый год. Внезапно начинают разворачиваться стремительные события: объявляется конкурс на замещение должности главы поселка. На подготовку документов кандидатам отводится 20 дней. Симпатии депутатов на стороне хорошо знакомого им человека, но у районной администрации своя кандидатура – помощник главы Таштагольского района. В поселок заезжает спецбригада, перед которой стоит задача – довести депутатов до нужной кондиции и вернуть их в чувство. Несколько часов обработки дают свои плоды, и перед самым Новым годом у поселка появился новый глава. В середине января состоялась инаугурация.

Такой вот сериал. Я рассказал вам трехлетнюю историю всего одной должности замухрышного российского поселка. Это, на мой взгляд, яркая иллюстрация всей этой путинской вертикали, и нам уже давно и ничему не следует удивляться. Нет никакой законности в принципе. Нет никакого здравого смысла. Никакой цели, никаких задач, никакого видения. Есть лишь один животный инстинкт – быть на самом верху пищевой цепочки.

Это как игра в "Сопку" или в Царя горы, как вам угодно: они все лезут туда исключительно за баблом. Но на вершине мало места, оттуда все время кто-то валится вниз. С разными последствиями. Кто-то более успешно – за границу, в приготовленное гнездышко. Кто-то в СИЗО. Кого-то заприметят и заберут на более высокие вершины. Кто-то в бизнес. Кто-то в топь уныния. Есть и экзотические варианты – например, танцевать в расписном халате с бубном у костра в Красной Поляне, вызывая снежные запасы из небесных хранилищ.

Вячеслав Чернов, «Радио Свобода»


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