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Шенгенские визы для белорусов подорожали до 80 евро

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  • 2.02.2020, 10:55
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Шенгенские визы для белорусов подорожали до 80 евро

В ЕС начал действовать новый визовый кодекс.

Со 2 февраля в Евросоюзе начал действовать новый визовый кодекс, который предусматривает повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро для ряда стран. Среди них также оказалась Беларусь (граждане России, напомним, платят за шенгенскую визу 35 евро, для украинцев визы не нужны), сообщает «Радыё Свабода».

Однако подорожание может быть непродолжительным. Уже летом стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси может снизиться до 35 евро. Для этого Беларусь должна ратифицировать соответствующее соглашение с Евросоюзом, которое было подписано 8 января.


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