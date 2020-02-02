Мэр Майами вручил Хуану Гуайдо ключ от города 2.02.2020, 11:36

Хуан Гуайдо и Франсис Суарес

Фото: twitter.com/MiamiMayor

Политик поддержал борьбу законного президента за свободную и демократическую Венесуэлу.

Мэр американского Майами в штате Флорида Франсис Суарес вручил лидеру оппозиции и законному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо ключ от города. Об этом градоначальник сообщил в Twitter, передает korrespondent.net.

Политик отметил, что подарить ключ от города и приветствовать Гуайдо "было невероятной честью", а также добавил, что поддерживает венесуэльского политика в "борьбе за свободную и демократическую Венесуэлу".

Fue un enorme honor recibir al verdadero y legîtimo presidente de #Venezuela en #Miami, @jguaido. Estaremos siempre con él en esta lucha por una Venezuela libre y democrática. pic.twitter.com/jzqLQ4VYH3 — Mayor Francis Suarez (@MiamiMayor) February 1, 2020

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против узурпатора Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо был избран парламентом законным президентом страны.

В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.