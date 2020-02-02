закрыть
2 февраля 2020, воскресенье, 12:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Мэр Майами вручил Хуану Гуайдо ключ от города

  • 2.02.2020, 11:36
Мэр Майами вручил Хуану Гуайдо ключ от города
Хуан Гуайдо и Франсис Суарес
Фото: twitter.com/MiamiMayor

Политик поддержал борьбу законного президента за свободную и демократическую Венесуэлу.

Мэр американского Майами в штате Флорида Франсис Суарес вручил лидеру оппозиции и законному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо ключ от города. Об этом градоначальник сообщил в Twitter, передает korrespondent.net.

Политик отметил, что подарить ключ от города и приветствовать Гуайдо "было невероятной честью", а также добавил, что поддерживает венесуэльского политика в "борьбе за свободную и демократическую Венесуэлу".

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против узурпатора Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо был избран парламентом законным президентом страны.

В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев