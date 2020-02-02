Солигорский «Шахтер» обыграл «Ахмат», несмотря на гол Кадырова
- 2.02.2020, 11:54
Товарищеский матч прошел на сборе в Турции.
Солигорский "Шахтер" нанес поражение "Ахмату" (клуб российской премьер-лиги из Грозного) в товарищеском матче на сборе в Турции — 3:1, сообщает pressball.by.
Шахтер — Ахмат — 3:1
Шахтер: Чесновский (Фильцов, 46), Бурко (Сотников, 59), Политевич (Хадаркевич, 59),
Сачивко (Ламбулич, 59), Матвейчик (к) (Антич, 59), Кендыш (Сзоке, 59), Булычев (Бодул, 59), Баланович (Лулаку, 43), Диасамидзе (Вишняков, 59), Подстрелов (Хващинский, 59), Шиндагоридзе (Козел 59).
Голы: 1:0 — Булычев (4, пас — Баланович). 2:0 — Диасамидзе (30, пас — Подстрелов). 2:1 — А.Кадыров (47). 3:1 — Бодул (77, с пенальти).