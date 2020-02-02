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Как Турция и США поставили Путина на колени

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  • Эль Мюрид, «Главред»
  • 2.02.2020, 12:01
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Как Турция и США поставили Путина на колени

Произошла безоговорочная капитуляция Кремля по газопроводам.

Начинают проясняться крайне удивительные подробности транзитного контракта Газпрома с Украиной. Он и в момент заключения был весьма похож на капитуляцию, а чем дальше, тем больше - на безоговорочную.

По контракту в 2020 году через Украину должны быть прокачаны 65 млрд кубометров, в последующие - по 40 млрд. Принцип прокачки - качай или плати, то есть, сколько ни прокачал - заплатишь за весь законтрактованный объем. А вот при превышении законтрактованных мощностей начинает действовать принцип повышающих коэффициентов - чем больше прокачка, тем дороже тариф. Максимально тариф может быть увеличен на 45%.

И теперь начинается самое интересное. Северный поток-2 в строй не будет введен в этом году точно. В следующем году - тоже есть сомнения. Большие и обоснованные. Срок действия транзитного договора на прокачку газа по системе "Ямал" через Белоруссию и Польшу истекает в мае этого года. Турецкий поток на транзит в Европу пока не работает, поставки идут только в Болгарию.

Это означает, что даже при катастрофических падениях экспорта (который ожидается на уровне 140 млрд кубометров в 20 году, возможно, побольше) никакого иного варианта, кроме поставок по украинскому маршруту, у Газпрома нет. И это означает, что всё, что превысит объем в 65 млрд кубометров в этом году, будет оплачиваться по более высокому тарифу. А начиная со следующего года этот порог упадет вообще до 40 млрд кубометров. И будет ли вообще у Газпрома Северный поток-2, доподлинно неизвестно.

Кабальные условия потому и похожи на безоговорочную капитуляцию, что это она и есть. Газпром полностью проиграл войну за строительство обходных маршрутов вокруг Украины, а потому как проигравший, был вынужден подписывать мир на условиях победителя.

Формально победитель здесь Украина, но фактически - США и Турция. Турки заставили Путина капитулировать по Турецкому потоку, американцы поступили еще более жестко в отношении Северного потока-2.

Два тяжелейших поражения - не предел. США готовы будут поставлять в Европу в общей сложности порядка 100-120 млрд кубометров газа в виде СПГ уже через год-полтора. На эту или чуть меньшую величину им нужно снизить предложение газа со стороны остальных экспортеров. Газпром, как основной поставщик газа в Европу, должен будет лишиться самой большой доли на европейском рынке. А учитывая, как он проваливает все без исключения сражения за рынок, сомневаться в успехе американцев сегодня не приходится.

Эль Мюрид, «Главред»


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