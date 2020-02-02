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В центре Минска появились огромные плакаты «Хватит грабить наш народ!»

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  • 2.02.2020, 12:37
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В центре Минска появились огромные плакаты «Хватит грабить наш народ!»

Кто-то еще верит в сказки о «социальном государстве»?

В центре Минска появились плакаты «Хватит грабить наш народ!», сообщает телеграмм-канал «Баста!»:

«И еще новости с минских улиц - огромные плакаты появились в центре столицы. На них лозунг «Хватит грабить наш народ» и следующий текст:

- За прошедший год тарифы на электричество выросли на 17,06%, на газ – на 25,57%. Повышены тарифы на отопление и подогрев воды.

Установлены комиссионные сборы на наличные платежи в кассах банков и «Белпочты». Введена в действие автоматизированная система списания штрафов с банковских счетов и карточек.

Кто-то еще верит в сказки о «социальном государстве»?», — говорится в сообщении.


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