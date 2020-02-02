Признания Гаравского: Лукашенко получил предупреждение 22 2.02.2020, 12:59

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ЮРИЙ ГАРАВСКИЙ

Теперь с преступлениями режима можно разобраться на международном уровне.

31 января в Варшаве прошла церемония вручения «Хартией-97» Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

Ее лауреатами в том числе стали журналисты «Немецкой волны» Наталья Макушина, Владимир Дорохов и Екатерина Сотник — авторы сенсационного интервью с экс-бойцом белорусского СОБРа Юрием Гаравским).

Журналисты «Немецкой волны» были награждены за отстаивание права на свободу слова и получения общественно важной информации. Получить премию за себя и за коллег из Бонна приехала Наталья Макушина, а наградил журналистку руководитель знаменитого польского издательства «КАРТА» Збигнев Глуза.

Фото: charter97.org

— Добрый вечер всем. То, что сделали журналисты «Немецкой волны» — это одно из самых важных публичных достижений, которое противостоит диктатурам. Свидетельства Юрия Гаравского и принятие правдоподобия этих свидетельств – очень важный акт. Это уникальная ситуация.

В коммунистических и посткоммунистических режимах люди погибают без следа, и часто нет шансов, чтобы это расследовать. И то, что произошло, свидетельствует, что может быть иначе. Это — основная абсолютная ценность.

Я очень рад, что эта премия будет вручена в Польше, потому что у нас нет хорошего опыта в подобном направлении. То, что убийцы ксендза Ежи Попелушко раскрыты, было делом случая.

Как документационный центр, мы апеллировали к чиновникам и силовикам коммунистического режима в Польше, чтобы они исповедовались, чтобы рассказали о том, что совершили. Мы говорили, что их не будут преследовать, для нас важно понять этот процесс. К нам никто не обратился.

То, что этот человек, Юрий Гаравский, согласился — это большое дело. И важно то, что его свидетельство — такое сильное, и его можно было показать публично. Это большой шаг и это большое предупреждение для диктаторов, и Лукашенко в том числе, — сказал Збигнев Глуза.

Принимая премию, Наталья Макушина сказала:

— Самое страшное — это говорить сейчас перед вами. Это страшнее, чем сидеть рядом с тем человеком, который признался в убийстве. Должна сказать большое спасибо моим коллегам-журналистам, которые обратили внимание на это дело.

Также я благодарна и Польше за то, что это дело выходит на международный уровень. За то, что признали нашу работу как символ того, что даже через годы можно разбираться с теми преступлениями, которые совершил режим Лукашенко.

Одним из важных результатов расследования коллектива «Немецкой волны» стало то, что возобновлены три уголовных дела по факту исчезновения экс-главы МВД Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и Анатолия Красовского, предпринимателя, который поддерживал оппозицию.

Есть надежда, которая умирает последней, что, может быть, в Беларуси что-то сдвинется.

Фото: charter97.org

Но должна вам сказать, что нас уже сейчас нахальным образом обманывают. Потому что четвертое дело, по исчезновению нашего коллеги-журналиста Дмитрия Завадского, не возобновлено. И не возобновили его власти на том простом основании, что якобы дело «было завершено». Светлана Завадская подала сейчас жалобу на продолжение этого дела, потому что мало кто знает, что было возбуждено два уголовных дела. Одно, действительно, было завершено и суд якобы нашел тех, кто был причастен к похищению Завадского, но никто не знает, кто распоряжался его жизнью дальше. Этот первый отказ в возбуждении дела по факту передачи Завадского неустановленным лицам говорит о том, что следствие все 20 лет тянулось и ничего не расследовалось.

Фото: charter97.org

Поэтому мое личное мнение: политики в Европе должны держать это дело на контроле. Если это возможно, создать комиссию в Европарламенте в рамках комитета по связям с Беларусью по контролю как расследуется это дело внутри страны. Можно еще создать и комиссию при Парламентской Ассамблее Совета Европы, при ООН — то есть, существует много организаций, которые могут каким-то образом следить за тем, что у нас творится.

20 лет нам морочили голову — а сейчас нашелся человек, который пока выступает в качестве свидетеля и есть повод говорить о том, что дела должны быть возобновлены. Должно быть проведено беспристрастное расследование, иначе будет так, как сейчас.

Мои коллеги вынуждены работать здесь, в Польше, вместо того, чтобы трудиться на ниве журналистики в родной стране, меня тоже практически выжали. А тех журналистов, которые работают на территории Беларуси, вы сами знаете, как их терзают.

Поэтому я очень рада, что это дело вышло на международный уровень. Очень рада, что этим занималась «Немецкая волна», у которой такая миссия – работать с независимой информацией в тех странах, где это невозможно. А полякам просто низкий поклон. Я, кстати, помню, как следила за делом ксендза Попелушко, когда оно раскручивалось. Сидели мы, обняв рижский приемник и слушали, и очень переживали за то, что будет дальше — а теперь сами оказались в такой ситуации.