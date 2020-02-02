«Нет денег на коммуналку — продайте собаку!» 16 2.02.2020, 13:11

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В Украине нардеп от «Слуги народа» попал во второй за неделю скандал.

Народный депутат Украины от «Слуги народа» Евгений Брагарь очутился в эпицентре уже второго скандала за неделю, сообщает nv.ua.

Накануне Брагарь написал заявление в полицию на волонтерку, которая возмутилась показом российского сериала в рейсовом автобусе, обвинив ее в «языковой дискриминации».

В пятницу, 31 января в эфире канала 112 он посоветовал пенсионерке «продать собаку», чтобы она могла оплатить счета за газ.

В частности, в студию позвонила женщина, которая пожаловалась на большую стоимость газа при низкой пенсии.

«Пусть объяснит, мы же его (Брагаря — Ред.) выбирали, а для чего?» - спросила она.

Депутат уточнил, прописан ли еще кто-то у нее в квартире, и есть ли у женщины другое имущество.

«Прожить в таких условиях действительно трудно, потому что мы не знаем, есть ли у нее другое имущество. Ведь субсидия предоставляется в зависимости от имущества и имущественного положения. Я лично встречал случай, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир », — отметил Брагарь.

Но впоследствии он предположил, что счета можно оплатить, если продать свое имущество или, например, собаку.

«Если она (собака — Ред.) элитной породы, то она может ее продать… в любой момент и спокойно оплатить счета», — считает «слуга народа».

Рекомендация нардепа «продать собаку» возмутила студию и соцсети, критиковали политика и его однопартийцы, в частости, нардеп Гео Лерос.

В субботу, 1 февраля, депутат извинился за свои слова, заявив, что он «новое лицо в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы».

«У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не хотел кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни. Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова », — написал он.

25-летний Евгений Брагарь был 76-м номером в списке партии «Слуга народа» на досрочных выборах в Раду.

Стал известен после участия в другом громком скандале, когда девушек-волонтеров водитель высадил из рейсового автобуса из-за их протеста против российского сериала, который он транслировал в салоне.

Ситуация получила широкую огласку в обществе, однако, Брагарь тогда решил подать заявление в полицию именно на одну из волонтерок, из-за якобы «дискриминации русского языка».