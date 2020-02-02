Сотрудник в маске рассказал всю правду о работе в ресторане быстрого питания 4 2.02.2020, 13:16

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Что заказывать, чтобы гарантированно получить себе свежую еду?

Новый герой рубрики «Без лица» на сайте onliner.by — сотрудник сетевого фастфуда. Мы не можем назвать компанию, но вы про нее слышали. Так вот: человек говорит, что все там, в принципе, по правилам, но не без греха. Ниже ролик и главные цитаты из него.

«В компании очень жесткая иерархия, но это хорошо, потому что такой вертикальной поддержки я не встречал в других местах».

«Физически сложно, да. Жарко. И по технике безопасности работают не для галочки, а как с ребенком: сюда пальцы не суй, а руку не клади. Никакой формальности, потому что были неприятные ЧП».

«Время для всеобщей расслабленности — ночь. Тут можно нарваться и на пирожок, который ждал вас больше полутора часов, и на булочку с картошкой, которая пролежала часа четыре. Днем текучка такая, что ничего не задерживается. Отравиться вряд ли этим можно, но вкус будет похуже».

«Чтобы гарантированно получить свежую еду, просите картошку без соли (с двумя пакетиками соли отдельно) или бургер без лука. Сотрудники прекрасно поймут вас и не откажут».

«Оплата почасовая. В месяц можно заработать рублей 600 и премию рублей 150».

«Увольняют тоже легко. При мне предложили уйти человеку за лишний стакан газировки и ломтики помидора в обеденном „бургере для себя“. Стандарты — наше все».