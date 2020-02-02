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Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице

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  • 2.02.2020, 13:49
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Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице
Иллюстрационное фото

О своем диагнозе он узнал из новостей.

Гражданин Китая Ван Юньбинь, которого госпитализировали в краевую инфекционную клиническую больницу Читы из-за заражения новым типом коронавируса, заявил, что врачи ничего не сказали о его заболевании. Об этом пишет «Чита.ру».

«Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен – узнал из новостей, — сообщил Юньбинь, добавив, что приносит извинения за то, что приехал в Россию. — Я не знал, что могу заразиться. Несмотря на результат, надеюсь на помощь, так как мой ребенок температурит и у него понос – из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации».

Как уточнили власти Забайкальского края, гражданин Китая с подозрением на коронавирус был помещен в специальный изолированный медицинский бокс в краевую инфекционную больницу 26 января.

«Факт заражения коронавирусом у гражданина КНР подтвердился не сразу: первый результат анализов пришел отрицательный. Однако второй дал положительный результат. Именно поэтому контактировавших с ним мать и дочь пока оставили под присмотром врачей для дальнейших наблюдений в изолированном медицинском боксе», — говорится в сообщении.

31 января стало известно, что на территории России зафиксировано два случая коронавируса —в Забайкалье и Тюменской области. Всего число заразившихся по всему миру достигло почти 15 тысяч человек, 305 из них умерло.

О новом коронавирусе объявили в конце 2019 года. Специалисты предполагают, что он возник на одном из рынков морепродуктов в городе Ухань. По их мнению, источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.


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