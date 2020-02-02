Спецназ ликвидировал базу «Талибан» в Афганистане 2.02.2020, 14:05

2,924

Иллюстрационное фото

Спецоперацию провели ночью.

Силы специального назначения вооруженных сил Афганистана провели ночью спецоперацию против боевиков «Талибан». 11 боевиков и арсенал оружия уничтожены.

Об этом сообщает агентство Синьхуа, пишет «УНН».

«11 боевиков движения» Талибан «были убиты в ходе операции сил спецназначения Афганской национальной армии в пятницу вечером в провинции Урузган на юге страны», — говорится в сообщении министерства обороны Афганистана.

Операция проводилась ночью близ города Таринкот. В результате действий спецназа был уничтожен арсенал талибов.