Спецназ ликвидировал базу «Талибан» в Афганистане
- 2.02.2020, 14:05
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Спецоперацию провели ночью.
Силы специального назначения вооруженных сил Афганистана провели ночью спецоперацию против боевиков «Талибан». 11 боевиков и арсенал оружия уничтожены.
Об этом сообщает агентство Синьхуа, пишет «УНН».
«11 боевиков движения» Талибан «были убиты в ходе операции сил спецназначения Афганской национальной армии в пятницу вечером в провинции Урузган на юге страны», — говорится в сообщении министерства обороны Афганистана.
Операция проводилась ночью близ города Таринкот. В результате действий спецназа был уничтожен арсенал талибов.