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Спецназ ликвидировал базу «Талибан» в Афганистане

  • 2.02.2020, 14:05
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Спецназ ликвидировал базу «Талибан» в Афганистане
Иллюстрационное фото

Спецоперацию провели ночью.

Силы специального назначения вооруженных сил Афганистана провели ночью спецоперацию против боевиков «Талибан». 11 боевиков и арсенал оружия уничтожены.

Об этом сообщает агентство Синьхуа, пишет «УНН».

«11 боевиков движения» Талибан «были убиты в ходе операции сил спецназначения Афганской национальной армии в пятницу вечером в провинции Урузган на юге страны», — говорится в сообщении министерства обороны Афганистана.

Операция проводилась ночью близ города Таринкот. В результате действий спецназа был уничтожен арсенал талибов.


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