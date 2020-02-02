Белорусам напомнили о тех, кто борется за их свободу 2 2.02.2020, 14:13

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На минских улицах появились новые листовки.

«Свободу политзаключенным!» Новые листовки появились на минских улицах», — сообщает телеграмм-канал «Баста!».

Напомним, сейчас в Беларуси за решеткой находятся как минимум шесть политических заключенных - активистов и правозащитников, которых преследуют за их общественную деятельность:

Михаил Жемчужный отбывает наказание в Горках. Он получил 6.5 лет лишения свободы за свою правозащитную деятельность.

Святослав Баранович отбывает наказание в тюрьме Жодино. Он получил 3 года лишения свободы за "нападение на милиционера" во время протестов 2017 года.

Вадим Бойко отбывает наказание в колонии по "делу антифашистов" за стычку с неонацистами.

Илья Воловик отбывает наказание в колонии по "делу антифашистов" за стычку с неонацистами.

Филипп Шавров находится в СИЗО-1 за перфоманс с окровавленными руками Пушкина,

Никита Емельянов находится в СИЗО-1 за акцию у Минского городского суда.