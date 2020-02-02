Час большого шухера для Кремля 2 Игорь Яковенко

2.02.2020, 14:25

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Мир так устроен, что часы в разных странах показывают разное время.

И не только в астрономическом смысле. Часы в разных странах не только показывают разное время, но и идут в противоположных направлениях.

Давайте зададимся вопросом, что является главным событием 2020 года:

Выборы президента США 3.11.2020?

Запуск компанией Uber летающего такси в Лос-Анджелесе?

32-е Олимпийские игры в Токио?

Запуск первого частного космического корабля на Луну?

Освоение Марса (США, ОАЭ, Китай, ЕС)?

Каждое из этих событий произойдет или почти наверняка произойдет в этом году и окажет существенное значение на жизнь всего человечества или какой-то его части в настоящем или в будущем, станет событием, к которому будут прикованы взоры многих миллионов людей. Каждый из вас, дорогие друзья, может назвать иные события, которые, наверное, не менее важны. Но это реальные события, которые произойдут в этом году.

Для Путина главное событие 2020 года – то, которое произошло 75 лет назад, 9 мая.

Россией руководит человек, который живет не будущим, не настоящим, а прошлым. И это первое важное замечание касающееся сверки часов.

1. Страсбург. Новое похищение Европы

В греческой мифологии Зевс похитил дочь финикийского царя Европу, приняв облик быка. В конце января 2020 года состоялось новое похищение Европы, на этот раз медведем.

Во-первых, Петра Толстого избрали заместителем председателя ПАСЕ. Правда, со второй попытки и далеко не сокрушительным большинством: «за» - 132, «против» - 117. Но то, что член Высшего совета «Единой России», автор антисемитского спича про «тех, кто выскочил из-за черты оседлости с наганом в 17-м году», Петр Олегович Толстой стал одним из руководителей ПАСЕ – это позор, который европейцы устроили сами себе, причем без какого-либо насилия со стороны делегации РФ. По крайней мере, никакой информации о том, что кого-то из членов ПАСЕ пытали, в прессе не было.

Этот позор избрания антисемита Толстого в руководства ПАСЕ случился 28.01.2020, а на следующий день, 29.01.2020 Страсбург стал уже совсем нашим, российским, поскольку европейские парламентарии в очередной раз выразили поддержку уже всей делегации РФ. Накануне с предложением не утверждать полномочия делегации РФ выступили парламентарии Литвы и Латвии Эмануэлис Зингерис и Мария Голубева.

Основанием было то, что Москва нарушает обязательства, которые приняла на себя как член Совета Европы, в том числе из-за действий РФ в Украине и в Грузии. Кроме того, члены делегации РФ избирались, в том числе, голосами депутатов от Крыма, а Крым российским никто в Европе не признает.

Проект этого решения ПАСЕ готовил удивительный человек по фамилии Кокс.

Тини Кокс является членом Социалистической партии Нидерландов и председателем партии Европейских левых в ПАСЕ. Но удивителен он не этим. А тем, что этот добрый человек, живущий в одной из самых благополучных стран Европы, работавший ранее в центре правовой помощи, то есть защищавший права и свободы граждан, став депутатом ПАСЕ, превратился в одного из главных лоббистов путинской России, страны, в которой права и свободы не соблюдаются, а решения ЕСПЧ не исполняются так часто, что считать РФ частью Европы сегодня уже как-то неловко.

Призвав и на этот раз не наказывать Россию и утвердить полномочия ее делегации, господин Кокс обратил внимание на «прогресс», которого, по его мнению, удалось достичь на украинском направлении.

«Россия освободила всех украинских моряков. Был освобожден известный режиссер Сенцов. Также отмечу решение президентов России и Украины поговорить друг с другом, чтобы решить или попробовать решить проблемы, которые стоят перед их странами»,— отчитывался о достижениях путинской России в сфере гуманизма господин Кокс.

Украинские парламентарии пытались напомнить, что Крым — аннексирован, на Донбассе — война, а Россия — сторона этого конфликта. Вот фрагмент из выступления в ПАСЕ депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко:

«Мы видим, что Россия заплатила Совету Европы. Они ведь думают, что купили всю Ассамблею и все ценности за эти деньги. Около 70 миллионов заплатила Российская Федерация. Не так много: 25 миллионов - за права человека, 25 миллионов - за верховенство права, 25 миллионов - за демократию. Просто скидки какие-то! Распродажа! А сейчас как раз рождественские распродажи. Уже 13 миллионов украинцев были убиты. 5 тысяч евро за одного убитого человека - такая цена?».

Но в итоге большинством в 96 голосов ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации. Лишь 44 депутата выступили против. Европа вновь стала от Владивостока до Лиссабона, как и мечтал господин Макрон. Говоря о новом «похищении Европы», следует признать, что русскому медведю тащить Европу стало легче, поскольку старушка в 2020 году заметно похудела, причем за счет той части, которая была в максимальной степени способна к сопротивлению притязаниям России. В 2020 году из Европы «выпилилась» Великобритания, а это примерно 12% европейского населения и 15% экономики. Но главное то, что это была та самая «англичанка, которая гадит», то есть сопротивляется российской агрессии и экспансии. В этом смысле Брекзит существенно уменьшил сопротивляемость Европы к российской экспансии.

2. Москва. Кремль. Час большого шухера

Переместимся в Москву и пытаемся сверить часы с Курантами. Это сделать довольно сложно, поскольку главные часы Кремля ведут себя несколько придурковато: одновременно и спешат и норовят идти в обратную сторону.

Путиным задана новая стилистика общения с подведомственной популяцией. Не буду останавливаться на содержании поправок к Конституции, внесенных Путиным, тем более, что они крайне невнятны и обработкой их занимаются крайне невнятные люди. Ясно только то, что власть Путина, и без того бесконечная, должна стать еще более бесконечной и вечной.

Некоторые люди, плохо знакомые с математикой, усматривают здесь противоречие: как можно усилить бесконечность. На самом деле бесконечности бывают разные и различаются по мощности: например, бесконечный ряд натуральных чисел имеет меньшую мощность, по сравнению с рядом чисел рациональных, а тот в свою очередь уступает по мощности ряду действительных чисел. В математике есть закон, по которому никакое бесконечное множество не может обладать мощностью, которую нельзя превзойти. Так и с властью, которой никогда не бывает слишком много для диктатора. См. «Сказку о рыбаке и рыбке».

Для Путина неважно, как называться, важен характер власти и ее природа. Суть власти президента его явно тяготит. И дело не в названии. Противно то, что в ней заложена зависимость от популяции. Хоть что делай, но все равно на рейтинг оглядывайся. Тип власти Сталина Путину намного ближе, и к тому же «мощность» бесконечности сталинской власти намного превышает «мощность» бесконечности власти Путина, но тут есть непреодолимая проблема – отсутствие чего-либо похожего на партию ВКП(б). Путинский идеал власти – фюрер. Власть Гитлера была по "мощности" ("толщине") бесконечности равна сталинской, но имела совершенно иную природу, которая наиболее симпатична путину. Конструкция власти, опирающейся на себя саму, и созданная под одного единственного человека, который является первым и единственным ее носителем. Это именно то, чего добивается Путин.

Сегодня 1 февраля, а никто толком не знает, как и когда народ попросят высказать свое одобрение путинским инициативам. РБК утверждает, что у него есть источник, назвавший 12 апреля в качестве даты «общероссийского голосования».

Никто не знает, что это за процедура «общероссийское голосование», будет ли под нее закон, или так погуляем, что будет в бюллетенях и будут ли сами бюллетени.

Ясно одно: 9 мая Путин хочет стоять на Красной площади русским фюрером и принимать парад покоренных народов планеты. И тут, конечно, важна явка. Макрон с Нетаньягу и Назарбаев с Додоном будут, но этого недостаточно. Трампа, скорее всего не будет, у него этот визит может сожрать пару процентов на выборах. Важно, смогут ли сломать Зеленского, у которого после его крайне антипутинского выступления в Польше на дне памяти жертв Холокоста, похоже, отвалился хвост путиниста и предателя, который ему приписывали оппоненты. Справедливости ради надо сказать, что этот хвост отвалился во многом благодаря самим оппонентам Зеленского, которые ему на эту действительную или мнимую часть тела постоянно указывали.

3. Оппозиция. Время остановилось

В одной из своих программ я подробно останавливался на дезориентирующей роли лидеров оппозиции в тот момент, когда надо реагировать быстро и организованно, говорил и писал о «болотных огоньках» и ложных маяках оппозиции, которые заводят протест в трясину. Когда тот же Навальный вместо того, чтобы выводить людей на улицы, что – так сложились обстоятельства – может только он, обижается, что Конституция его не защитила и называет ее «омерзительной». Абсурдность этих слов очевидна, поскольку, во-первых, без людей, через которых реализуется действие закона, любой закон, в том числе и Конституция – это пустая бумажка. Во-вторых, Навальный и такие как он смогли оказаться в политике, а до того получить образование за рубежом благодаря как раз тем нормам, которые были закреплены в Конституции…

Но сейчас я хотел бы сверить наши с вами часы, уважаемые коллеги, вот в чем. Мы часто говорим о лидерах, забывая о той свите, которая делает «королей», в том числе «королей» оппозиции. О тех, кто своими безудержными восхвалениями формирует у лидеров протеста представление о своей непогрешимости. О тех, кто дружной стаей нападает на любого, кто посмеет сказать слово критики в адрес их кумира. С моей точки зрения, причастность этих людей к тому унизительно бессильному состоянию, в котором оказалась российская оппозиция, ничуть не меньше, чем причастность лидеров.

Проблема не в том, что есть люди, некритично поддерживающие лидеров. Такие люди всегда были, есть и будут. Проблема в ненормальном соотношении между тремя категориями и группами поддержки: между теми, кто поддерживает лидера условно, в зависимости от его позиции по данному вопросу. Назовем это критической поддержкой. Вторая группа склонна поддерживать всегда, если только лидер не совершит чего-то несусветного. И третья группа - фанаты, которые будут горячо поддерживать своего кумира, что бы он ни совершил. Так вот, проблема в непропорционально большом удельном весе фанатов, а главное, в том что люди, которых принято считать интеллектуалами, люди с критическим мышлением, ведут себя, как фанаты, следуя каким-то целям, которые, с моей точки зрения, являются ложными. В качестве примера приведу последнее выступление Сергея Пархоменко на «Эхе Москвы», в котором он рутинно ругает «Яблоко» и рутинно же хвалит Навального. Причем и то и другое явно незаслуженно:

«Я отнесся бы хорошо к инициативе партии «Яблоко», которую объявил, в частности, в эфире «Эха Москвы» Григорий Явлинский, если бы она носила просветительский характер. Но, к сожалению, она не такова. Она носит рекламный характер. Задача там заключается в том, чтобы сделать какие-то альтернативные поправки, и всё это очень похоже на знаменитое «Пилите, Шура, пилите». Вы давайте пилите наши поправки, создавайте, обсуждайте. Что они никому не нужны и никогда в жизни они не будут иметь никакого хода — это не важно. Вы главное пилите — они золотые. Вот бы эту энергию употребить на то, чтобы объяснить людям, что происходит в реальности, чтобы люди это понимали».

При всех своих недостатках Яблоко в данном случае делает полезную работу, а именно: создает содержательный противовес путинским поправкам. Упрек в том, что инициатива Яблока носит рекламный характер абсурдна, поскольку любое действие политика можно интерпретировать, как рекламу или пиар. Нетаньягу вернул домой Нааму Иссахар, девушку-заложницу, и его обвинили в предвыборном пиаре... А теперь – похвала Навальному:

«Я получил, может быть, даже вчера по почте рассылку за подписью Навального. В этой рассылке была анкета, которую я заполнил. Очень коротенькая. Там три первых вопроса начинались с «Понимаете ли вы или не понимаете?» — и дальше некий вопрос относительно этих поправок. Вот это важнейшая вещь. Огромное количество людей не понимает. Я понимаю. Я во всех трех ответах поставил там галочку в графе «Да», но огромное количество людей поставили бы в графе «Нет».

«Яблоко» делает важную и нужную работу, создавая содержательную альтернативу путинскому беспределу - это «рекламный характер». Навальный разослал анкету - это "важнейшая вещь". Проблема не в фанатах, проблема в интеллектуалах, которые зачем-то ведут себя, как фанаты...

В свое время кошмар Второй мировой войны был создан усилиями, неправильной позицией и бездействием десятков миллионов людей. Сегодня угроза новой войны явственно исходит из Кремля и важно понять, что может сделать каждый из нас, чтобы ее предотвратить.

Игорь Яковенко, yakovenkoigor.blogspot.com