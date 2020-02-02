Как выглядела «роскошь» в стиле СССР 18 2.02.2020, 14:48

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Стоит ли этому подражать?

Так, друзья — сегодня будет пост на тему "дорогих и статусных" вещей из СССР. Думаю, у всех вас еще есть знакомые, которые считают все перечисленные в посте вещи признаком хорошей и состоятельной жизни — не замечая того, что эти вещи давно перестали быть таковыми. В наши дни все эти вещи говорят, скорее, о низкой культуре и эдакой "старорежимности" человека, который из еще использует, пишет в ЖЖ известный белорусский блогер Максим Мирович.

Что интересно — советская пропаганда все годы существования СССР продвигала и популяризировала образ советского аскета и нищеброда — мол, жить бедно это очень хорошо и правильно, бедный зато честный, живет в думах об общественном благе и так далее. Но при этом реальные советские люди были совсем другими и стремились жить иначе — при первой же возможности тащили в квартиры хрусталь и люстры, ковры и сервизы — те самые "статусные вещи", о которых я расскажу сегодня. Почему так происходило — тема для отдельного исследования, а сегодня мы просто перечислим привычки а-ля "дорого-богато" родом из СССР.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о "советской роскоши", которая давно перестала быть таковой.

1. Захламлять всю квартиру мебелью и коврами.

Дорогая и богатая квартира времен СССР обязательно должна была быть тесно заставлена мебелью и вещами — происходило это от того, что в то время "богатство" люди часто понимали как обладание большим количеством вещей. И можно легко проследить, каким образом сформировалось такое мировоззрение — на работе людям платили зарплату, но хорошие вещи (например, качественная мебель) были дефицитом, и как только такой товар появлялся в продаже — его тут же старались заполучить за накопленные советские деньги — которые сами по себе воспринимались не такой уж ценностью в сравнении с вещами.

Как итог — "богатые" советские квартиры были под завязку набиты мебелью и предметами интерьера, купленными "по случаю". Типичный интерьер такой квартиры в 1960-70-е годы обязательно предполагал наличие большого количества картин, ваз, статуэток и всяких безделушек (вроде фарфоровых слоников), а также нескольких сервантов, кучи кресел, стульев и прочего такого. Сюда же можно отнести и настенные ковры — их часто покупали просто "а чтоб было".

Такие квартиры остались и сейчас, почитайте репортаж о детях/внуках какого-нибудь советского деятеля, которые живут квартире своего отца/деда — и вы увидите те самые интерьеры, под завязку набитые кучей пыльных вещей. Сейчас этот стиль плавно перетек в посмешище под названием "агрогламур".

2. Покупать ненужные, но «статусные» вещи.

Второй пункт плавно вытекает из первого, но имеет существенное отличие — если наличие целой кучи мебели еще как-то можно понять, то наличие статусных вещей с практической точки зрения объяснить невозможно. К таким вещам относится все, что никак не используется в повседневной жизни и имеет лишь одну цель — произвести впечатление на приходящих в квартиру гостей.

Очень статусной вещью было пианино — его часто покупали даже тогда, когда в семье никто не занимался музыкой, просто "для вида" — чтобы всем гостям было понятно, что в доме живут культурные люди. С этой же целью часто покупали книжные шкафы, которые сплошь заставляли какой-нибудь "Большой Советской Энциклопедией", которую никто не читал; единственной целью наличия в доме шкафа были понты и форс перед гостями — мол, "не хуже, чем у людей". Что интересно — такое поведение высмеивали даже в советских фильмах, например в фильме "Старый Новый год", где герой Вячеслава Невинного накупил в дом всякого ненужного хлама, вроде пианино и прочего подобного.

Сейчас подобное поведение характерно для бедных, но сильно озабоченных своим статусом людей — они влезают в невыгодный кредит и покупают какой-нибудь айфон, который могут через неделю по пьяне разбить или потерять. Итог — айфона нет, проценты по кредиту капают, "денег нет но вы держитесь".

3. Иметь личный автомобиль.

В СССР личный автомобиль был страшно дорогой и малодоступной вещью — для его покупки нужно было отстоять немалую очередь, да еще и заплатить колоссальные деньги — к примеру, жигули "двойка" стоили 7000 рублей, что было эквивалентно средней советской зарплате за 4-5 лет. Из за этого у многих, кто жил в СССР, сохранилось представление о том, что автомобиль это "не средство передвижения, а роскошь" — с тех пор каждый совок, купивший автомобиль, садится за руль с видом короля и начинает посматривать в окно на прохожих как на недочеловеков — мол, путаетесь тут под ногами, мешаете проезжать статусным и важным людям, не видие что ли, богач едет?

На самом деле в современном благоустроенном городе автомобиль — не такая уж и нужная вещь. Лично я могу купить себе автомобиль хоть сегодня, но он мне просто не нужен — я живу в центре города с хорошей транспортной инфраструктурой, для нечастых поездок в отдаленные части города я заказываю такси, а для долгих городских прогулок у меня есть электровелосипед. Автомобиль мне добавил бы только одни проблемы — нужно думать, где его хранить, как за ним ухаживать, заправлять его, тратить деньги на запчасти и прочее подобное.

В общем, если не хотите быть совком — подумайте, а нужен ли вам личный автомобиль?

4. Вставлять золотые зубы.

Это удивительно, но многие до сих пор считают, что наличие во рту золотых зубов — это показатель какого-то богатства, я сталкивался с таким мнением в российской провинции. На самом деле золотые зубы во рту стали признаком бедности еще где-то в конце девяностых годов — золотые коронки стоят не слишком больших денег, намного дороже поставить имплант, который никак не будет отличаться от живого зуба.

Чисто эстетически золотые (либо из белого металла) зубы выглядят ужасно и говорят не о каком-то там "богатстве", а наоборот — о крайней нищете их носителя, золотые зубы сейчас продолжают ставить лишь в странах третьего мира, где нет нормальной стоматологии и нормальных материалов. Запомните — если не хотите выглядеть как бомж времен Перестройки — никогда не ставье металлические зубы, это выглядит жутко.

5. Носить шубы и одежду из натурального меха.

Признак мажора родом из СССР — одежда (шуба либо дубленка) из натурального меха. В СССР такие вещи достать было трудно, стоили они дорого и однозначно говорили об определенной респектабельности владельца. Сейчас, с появлением современных легких и удобных материалов шубы из натурального меха выглядят каким-то атавизмом, плюс весь меховой бизнес построен на страдании животных. Думаю, лет через 50 шуба будет выглядеть примерно такой же дикостью, как ожерелье из сушеных человеческих ушей на шее у папуаса, но сейчас еще очень многие продолжют покупать шубы — и это печально.

Если не хотите казаться совком — никогда не носите шубы, шапки, дубленки и прочее барахло. Сейчас в них вы будете выглядеть не "респектабельным джентльменом", а ереванским торговцем розами из 1990 года.

6. Ездить на отдых в Крым.

Еще один показатель типичного совка — мечтать поехать на отдых в Крым. Видимо, советская пропаганда а-ля "Крым — всесоюзная здравница" как-то передалась по наследству, и теперь некоторые даже молодые люди, почти не заставшие СССР, мечтают поехать на отдых в Крым, с советских лет такое путешествие считается престижным и статусным. Отдыхать в Крыму заняте само по себе достаточно нелепое, а сейчас, после Крымнаша — делать там уж точно нечего.

Я наверное удивлю многих фанатов Крыма, но слетать на отдых в Турцию или Грецию чартерным рейсом сейчас обойдется даже дешевле, чем отдых в Крыму, при этом вы получите несравненно более качественный сервис — вас никто не будет называть "бздыхами", приставать на пляже с медовой пахлавой, креветками, мидиями и рапанами, а вечером вы не станете свидетелем пьяной драки двух красноспинных альфа-самцов из Сургута и невольным слушателем блатного шансона.

7. Устраивать домашние застолья.

Чисто советская привычка — накрывать дома по любому поводу и без повода стол-поляну. Повышение на работе, Новый год, именины и прочее — для всего этого в СССР нужно было обязательно накрыть стол с алкоголем, салатами "крабовый", "оливье" и "мимоза", напиться, потом вспоминать молодость и горланить хором пьяные песни, мешая спать соседям.

Многие называют это душевными посиделками, а я вижу в этом лишь признак нищеты и отсутствия нормальных объектов для культурного досуга. В СССР подобное застолье часто становилось запомниающимся событием лишь потому, что там можно было попробовать дорогие и дефицитные продукты, которые хозяева берегли "для особого случая". Кроме того, никто не задумывался, какой ценой организовывалось такое застолье — хозяйка квартиры (а зачастую, и ее мама или подруги) целый день были вынуждены стоять у плиты, а потом еще полдня убирать за гостями и мыть посуду. Пришедшие гости шумели допоздна, не давая спать соседям, курили на лестнице и прочее такое.

Сейчас существует множество кафе и ресторанов различной ценовой категории, и организовать там посиделки с компанией будет намного проще, а зачастую и дешевле. "Роскошным пиром" дома вы сейчас никого не удивите.

Вот такие показатели "богатой и статусной" советской жизни, которые сейчас выглядят нелепо, мне удалось найти. А вам характерно что-либо из списка? Чем можете его дополнить?