Потери Лукашенко растут 4 2.02.2020, 15:03

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И не только в нефтяной войне.

Лукашенко заявил, что Беларусь ведет войну за энергоресурсы. Назначая новых чиновников, он поручил им преодолеть негативные явления в экономике, которые помогла создать Россия. Эксперты не исключают, что властям придется корректировать свою экономическую политику в новых условиях, пишет ng.ru.

Минувший четверг стал большим кадровым днем. Лукашенко сделал ряд новых назначений, среди которых наиболее интересно назначение нового заместителя главы его администрации и смена посла в Китае. Должность заместителя главы администрации получил Валерий Бельский, который до этого занимал должность директора Института экономики Национальной академии наук Беларуси, а в 2012–2015-х годах работал в Евразийской экономической комиссии.

Он сменил в администрации Николая Снопкова, который, в свою очередь, уедет послом в Китай. О дальнейшей судьбе нынешнего посла Кирилла Рудого, известного своими рыночными взглядами и безуспешными попытками внедрить их в экономическую политику страны, пока ничего не известно. Нельзя исключать, что ему уготовано кресло внутри страны.

«В этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений», – напутствовал Лукашенко Валерия Бельского.

Не исключено, что большие надежды в этой ситуации Минск возлагает на Пекин. «Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китай открыл для нас на столько, на сколько мы можем туда войти», – заявил Лукашенко, назначая нового главу дипмиссии. «Все-таки это счастье для нас, что мы в свое время правильно выбрали курс на дружбу с Китаем, когда Китай не был еще таким, какой он есть сейчас. Тогда он только на ноги вставал», – не преминул он похвастаться своей политической «дальновидностью».

Впрочем, экономисты на этот счет имеют другое мнение. Они убеждены, что нынешние проблемы в отношениях с Россией связаны как раз с недальновидным расчетом Лукашенко на дешевые российские энергоносители, что, в частности, позволяло получать неплохой доход от нефтепереработки. Нефть Беларусь покупала по льготным ценам, а произведенные из нее продукты продавала в Европу по мировым.

Судя по заявлениям Лукашенко, он осознает степень серьезности той ситуации, в которой оказалась страна. «Война идет, а вы болтовней занимаетесь», – заявил он на этой неделе во вторник, обсуждая в Витебской области состояние отечественного агропромышленного комплекса. «Беларусь теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России, поэтому крайне важно искать резервы по всем направлениям», – пояснял он. Назначая чиновников в четверг, он снова вспомнил о войне. «Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам», – предупредил он чиновников.

Даже прошлый год, который по сравнению с началом нынешнего был относительно «благополучным», показал негативную динамику в сфере нефтепереработки и поставки нефтепродуктов на экспорт. Экономику подпортила «грязная нефть», из-за остановки прокачки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы ее поступило на 2,3% меньше (16,3 млн т). Согласно данным статистики, это привело к тому, что объемы нефтепереработки в 2019 году снизились на 5,2% (до 16,7 млрд бел. руб., что эквивалентно 8 млрд долл.) по сравнению с 2018-м, на 14,6% меньше было произведено автомобильного бензина (около 3 млн т). Из-за снижения объемов переработки снизились и объемы экспорта – на 13,3% по сравнению с результатами 2018 года. Более глобально это вылилось в снижение объемов экспорта и товарооборота со странами ЕС, куда поставляются нефтепродукты. Так, товарооборот снизился на 9,4% – до 14,3 млрд долл., а экспорт на 18% – до 7,8 млрд долл. Беларусь уже потеряла около 1,5 млрд долл. Справедливости ради стоит уточнить, что снижение поставок наблюдалось и по другим позициям, не только по нефти.

Эксперты как местные, так и международные прогнозируют, что в этом году потери Беларуси увеличатся еще значительнее, поскольку вырастет не только цена на закупку энергоресурсов, но снизятся доходы от продажи нефтепродуктов. Более того, в перспективе Беларуси и вовсе придется отказаться от их экспорта, ограничившись лишь насыщением внутреннего рынка. Отсутствие контрактов на поставку нефти на этот год делает ситуацию более неопределенной. «Риск более высокого, чем ожидается, роста цен на энергоносители или перебоев с поставками увеличился. В этой связи может потребоваться проведение новых корректировок политики», – прогнозируют эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Успех, по их оценке, будет зависеть от того, насколько «быстро секторы, зависимые от дешевых энергоносителей, в частности нефтепереработка, смогут предпринять меры по поддержанию конкурентоспособности и увеличению производительности», – говорится в сообщении агентства.