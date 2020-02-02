Сериал «Норковый батон» 2.02.2020, 15:26

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Фото: RFE/RL

Как российские чиновницы оскандалились в оккупированном Крыму.

История с керченскими чиновницами, вручившими бывшим блокадникам хлебные изделия, превращается в сериал. Крымчане в соцсетях комментируют начавшиеся в результате кадровые войны, пишет «Крым. Реалии».

Фотографии, на которых руководители и депутаты Керченского горсовета в шубах вручают хлеб блокадникам, широко разошлись по социальным сетям и стали предметом обсуждения в СМИ. На скандал отреагировали даже в Кремле, а российский глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить всех причастных к этой истории.

Председатель Керченского горсовета Мая Хужина и ее зам Лариса Щербула поначалу пытались оправдываться, но в конце концов написали заявления об отставке.

Однако позже Мая Хужина передумала уходить в отставку, а написанное ею заявление назвала «сиюминутной слабостью». «Меня народ выбирал, и я – слуга народа. Я буду делать так, как моим избирателям удобно. А мои избиратели написали мне, в мою защиту, смски, звонки вчера не прекращались. Люди пишут: «пожалуйста, не уходите, мы не хотим, за четыре месяца мы увидели какие-то сдвиги в Керчи». Поэтому я буду слушать пока своих избирателей», – заявила глава Керченского горсовета.

Елена Самойленко

Смотрим продолжение сериала

#шубаносицы или "Норковый батон")))

А шо такоэ?)))

Ekaterina Gorelkina

Небось Крнстантинов вступился. Он любит негодяев во власть тянуть.

Александр Викторович Слепинин

Любо ))) После того как Маасква принудила Аксенова к миру с Зубковым Аксенова и крымские чиновники начали <игнорировать> в открытую ! Чем больше твари будут зрызть друг друга тем лучше !

Некоторые комментаторы в поступках чиновниц в шубах тоже не видят никакой крамолы. Развернулась оживленная дискуссия.

Юлия Солодовникова

Я так поняла вопрос только в шубах.Ухоженные,со вкусом одетые женщины при власти разражают народ？Не всех я думаю.Не одни они ходили с хлебом.Нельзя судить человека за то что он прекрасно выглядит.Или теперь такие женщины изгои общества？Мне приятно смотреть на ухоженных людей,кому нет,тот и возмущается.Завистники свирепствуют.Вот одели бы они ватники,вот тогда другое дело？Народ,вы где живете？Время ватников в здоровых головах закончилось.

Кроме хлеба,ордена дали.А деньги пусть лучше ежемесячно хорошо платят.Но это уже к другим вопрос

Роман Чужинов

Речь о дешёвом пиаре, об отсутствии элементарного чувства такта и интеллигентности. Жаль, что некоторым этого не дано понять.

Yulia Plahotina

Дело тут не в хлебе и не в шубах, просто у людей уже «накипело», взорвались... устали от чиновничьего беспредела... а Керчь вообще особый случай…

Natalya Kozhemyako

Дело не в самой ситуации,а в том что люди живущие в Городе Герое Керчь доведены до точки кипения бездействием этой администрации ,посмотрите мы живём как в послевоенные годы разруха везде ,а наши чиновники ""работают """ в интернете делая фотосессии,решением глобальных проблем никто не занимается !..

Юрий Новичков

Было столько желающих поюродствовать над этими женщинами- чиновниками , но , ни один из тех , кто "потоптался " на них , не поднял свои задницы , не пришёл к ветерану-блокаднице и не поздравил её ... ((( А , женщины эти , (при всём том , что сделали не так , как многим хотелось ) , поступили по совести и подали заявления . Не знаю , что решит сессия Горсовета , но , для всех чиновников - это УРОК!!!

Сергей Сучков

...Слишком часто последнее время люди идут на поводу у горлопанов. В шубе, видите ли, пришли. Это что, преступление? Им что, голыми нужно было идти? Или в фуфайках, в телогрейках?

Высосали проблему из пальца.

Надежда Кислая

Всё верно. Трудовое законодательство пока никто не отменял. И если кто-либо найдёт в нём основания для увольнения по данному случаю, улыбнусь...

Tatiana Alexandrovna

...Фото , конечно, дурацкое .

Но просто уже давно пора обеспечить всех ветеранов достойно вместо миллионов на салют .

А нужно всего ОДНО.

Просто каждому ветерану определить водителя с машиной у подъезда , обеспечить бесплатные лекарства и продукты , бесплатный проезд на всех видах транспорта, включая Авиа ПОЖИЗНЕННО, и добавить достойную пенсию . И именно таким должен был быть первый указ Мишустина , а не повышение зарплаты Росгвардии, если он внимательно слушал Президента . Наверное, так, и очень верю , что наш Сергей Валерьевич придумает , как правильно оказать внимание ветеранам.

Marina Zabrodskaya

Никто не пишет, что поздравляют и вспоминают только по "разнарядке" сверху, потому нет сердечности ума и благодушния и у всех этих "акций". Черствое сердце, безвкусица и слепое, формальное выполнение "обязаловок - вот результат гражданских, патриотических инициатив "сверху".

А знаете,почему отозвала?

Потому что вчера она бабушек тортом угостила!

И нечего про батон трындеть!

еще и тортик! pic.twitter.com/uyo3IqZfaH — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) January 31, 2020

Позиция Маи Хужиной задела за живое российского главу Крыма Сергея Аксенова. Он опубликовал в своем Фейсбуке сразу два поста: один – полный гнева, другой – с разъяснением своего требования об увольнении керченских чиновниц. При этом Сергей Аксенов пригрозил лично приехать в Керчь, чтобы уволить Маю Хужину, если она не уйдет в отставку.

Людмила Гузь

Поставьте их на место,Сергей Валерьевич,они опозорили наш Город-Герой и людей,которые достойны уважения к себе.Неужели нельзя было собрать этих 11 человек в каком то приличном месте,пригласит молодежь,накрыт им стол достойный с хорошими сладостями,которые они на свою персию купить не могут,подврить им цветы и достойные подарки(ведь деньги на освещение нашли),а не делать себе пиар,забежав на 5 минут,сфотографироваться и бежать дальше,позор!!!

Александр Шкадюк

Это уже откровенный бунт. Вся страна негодует, глава республики гонит с позором, а почетная "пирожконосица" вцепилось в кресло и баррикадируется в кабинете.

Leonid Degtyarev

«Сергей Аксёнов готов выехать в Керчь с четырьмя операторами и журналистским пулом, чтобы без лишнего пиара лично разобраться в ситуации», - сообщает агентство Крыминформ

Михаил Заварзин

Опять все "кулаком и матюком"!

А когда же у наших чиновников появится совесть, когда они понимать начнут, что , как, когда и где можно и нужно делать!

Нервная тональность постов российского главы Крыма и то количество внимания, которое он уделяет керченскому скандалу, натолкнули комментаторов на далеко идущие выводы. По их мнению, эта ситуация обнажила наличие острых противоречий между Сергеем Аксеновым и главой российского Госсовета Крыма Владимиром Константиновым.

Enver Arpatly

...Сложившаяся ситуация показала, что Сергей не контролирует муниципалитеты. Подозреваю, что с правительством тоже не всё в порядке. Особенно на фоне слухов с министром Зыряновым. Который тоже в свою очередь в группе влияния Госсовета РК. Интересные события начинают разворачиваться в Крыму.

Точно уверен я в следующем; аппаратные воины и перетяжка влияния к хорошему не приведут. Кто-то из двух героев крымской весны скоро не будет помещаться в этой конфигурации!