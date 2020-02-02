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В Китае достроили первую больницу для пациентов с новым коронавирусом

  • 2.02.2020, 16:03
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В Китае достроили первую больницу для пациентов с новым коронавирусом

Новая больница в китайском городе Ухань начнет принимать пациентов 3 февраля.

В китайском Ухане, эпицентре распространения коронавируса, завершили строительство первой из двух временных больниц для лечения пациентов с новым типом вируса. Об этом сообщает ВВС (перевод — nv.ua).

Новая больница рассчитана на тысячу мест, свою работу она начнет в понедельник. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков.

Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами.

Вторая временная больница в Ухане должна начать работу 6 февраля.

По последним данным, общее число случаев заболевания коронавирусом по всему Китаю достигло 14 380 людей, а общее число погибших — 304.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России.


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