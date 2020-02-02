В Минске почтили память Кастуся Калиновского 2.02.2020, 16:15

Фото: novychas.by

Активисты собрались у горельефа национального героя Беларуси.

Активисты приходят к горельефу национального героя Беларуси Кастуся Калиновского в день его рождения ежегодно. Такие мероприятия и - в день рождения и в день смерти героя - должны иметь национальный масштаб, убежден художник Микола Купава, пишет «Новы час».

Фото: novychas.by

Он помнит, как первая мемориальная доска Калиновского появилась в Минске в 1988 году на тогдашнем здании кинотеатре «Вильнюс» (ныне Дворец борьбы на улице Калиновского).

- Тогда собралось народу, как минимум, тысяч пять - такой был подъем. Выступал президент Академии наук, ученые, историки, - вспоминает художник.

Но через некоторое время вывеску украли и, как говорят активисты, концов не нашли. По другой информации, вывеска все же была найдена и передана в местное ЖРЭО, поскольку кинотеатр находился на реконструкции.

В 2013 году новый горельеф появился уже на обновленном здании. Однако открытие его прошло тихо, без торжеств.

Как и сегодняшнее чествование национального героя, ради которого собралось всего шесть человек. На вопрос, почему такой странный контраст - на недавнее перезахоронение повстанцев в Вильнюс съехались сотни белорусов - активисты дают разные ответы.

Фото: novychas.by

- Я приходила сюда и в прошлом году, не знаю, почему не делала этого раньше. Героев много, но Калиновский мне близок. Хочется верить, что мы сегодня здесь первые, но не последние. Но все же одно дело - в свободный Вильнюсе, с флагами, никого не боясь, принимать участие в почитании, а другое - здесь, когда люди знают, что они даже флаг не могут поднять, так как будут за это наказаны, - говорит активистка Светлана Коваленко.

Фото: novychas.by

- Я считаю, что это отсутствие информации, так как не каждый помнит, когда день рождения Калиновского. Я сама пришла, потому что увидела объявление в «Фейсбуке». Для меня он - как флаг, - делится еще одна женщина.

Есть ли в современной Беларуси свой Калиновский - и нужен ли он нам? Светлана Коваленко хочет надеяться, что он где-то ходит нашими белорусскими улицами, просто мы его еще не знаем. А может, он и не один такой, готов положить свою жизнь за Родину.

- Во времена Калиновского еще была знать, которая носила идеи независимости. Люди помнили, что они - литвины, имеют за собой большое наследство и готовы были защищать его с оружием в руках. Люди вышли против пушек с косами! Они понимали, что у них ничего не получится, но шли на смерть. А теперь люди боятся даже получить штраф, - говорит активист Николай Бамбиза.