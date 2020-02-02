Как выглядели на заре карьеры Глеб, Азаренко, Домрачева и другие легенды белорусского спорта
- 2.02.2020, 16:38
- 1,131
Множеством наших спортсменов имеет по-настоящему легендарный статус даже в мировых масштабах.
Белорусский спорт, хоть и существует как самостоятельный организм он не так давно, уже успел завести собственный «божественный пантеон» – болельщики восхищаются множеством наших спортсменов, которые имеют по-настоящему легендарный статус (даже в мировых масштабах), пишет Никита Васькович для tribuna.com.
Однако за этой завесой величия порой теряется старт их карьер, пропадает точка отсчета, с которой это величие и началось.
Давайте попробуем исправить это! Взглянем на легенд белорусского спорта на заре их карьер.
***
Максим Мирный (родился 6 июля 1977 года).
1998 год – вместе с 17-летней Сереной Уильямс выигрывает микст на US Open.
2000 год – победа в парном разряде на US Open вместе с Ллейтоном Хьюиттом.
2002 год – победа в парном разряде турнира ATP в Роттердаме вместе с Роджером Федерером.
Дарья Домрачева (родилась 3 августа 1986 года).
2005 год – дебют в сборной Беларуси на ЧМ среди юниоров (40-е место в индивидуальной гонке).
2005 год – эффектная реабилитация на том же турнире: золото в спринте, которое потом удалось защитить и в преследовании.
2009 год – после финиша спринтерской гонки в Рупольдинге 16 января: именно этот старт принес Дарье первую медаль (бронзовую) на этапах взрослого Кубка мира.
Виталий Щербо (родился 13 января 1972 года).
1990 год – в этом сезоне молодой и перспективный белорусский гимнаст начал оправдывать авансы: еще в составе сборной СССР он стал серебрянным призером Кубка Мира и трехкратным победителем чемпионата Европы.
1992 год – с одной из шести (!) золотых медалей Олимпиады в Атланте (лишь два человека собрали больше олимпийского золота за один раз – пловцы Майкл Фелпс и Марк Спитц).
Александр Глеб (родился 1 мая 1981 года).
2000 год – вместе с Алексеем Багой в молодежной сборной Беларуси.
2000 год – на скамейке «Штутгарта II» вместе с братом Вячеславом.
2003 год – получает подзатыльники от Феликса Магата уже будучи одним из лидеров первой команды.
Но в конце сезона тренер сменил гнев на милость – ведь в мае 2003-го «Штутгарт» стал серебряным призером Бундеслиги.
Руслан Салей (родился 2 ноября 1974 года).
1994 год – в составе минского «Тивали».
1996 год – после драфта НХЛ, на котором был выбран «Анахайм Майти Дакс» под общим 9-м номером (рекорд среди белорусов).
1996 год – дебют за «Анахайм» в матче против «Монреаля» состоялся 7 октября и завершился со счетом 6:6.
1998 год – после первого для сборной Беларуси матча в элитном дивизионе ЧМ. Стал автором первой шайбы в том победном (4:2) матче.
Наталья Зверева (родилась 16 апреля 1971 года).
1987 год – победа в одиночном разряде на юниорском US Open (на фото справа).
1992 год – эффектное фото теннисистки, которая в тот сезон победила на трех турнирах Большого шлема в парном разряде: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon.
Михаил Грабовский (родился 31 января 1984 года).
2005 год – вместе с тренерским штабом сборной Беларуси перед ЧМ-2005 в Австрии. На том турнире Грабовский набрал 6+4, стал лучшим бомбардиром нашей команды и седьмым – всего чемпионата.
2006 год – вместе с московским «Динамо» побеждает в Кубке европейских чемпионов и получает приз лучшему нападающему турнира.
2007 год – дебютирует в НХЛ в составе «Монреаля» в матче против «Рейнджерс».
Иван Иванков (родился 10 апреля 1975 года).
1994 год – этот сезон принес гимнасту золотую и бронзовую медаль на чемпионате мира, а также два золота и два серебра на чемпионате Европы.
1997 год – сезон, принесший белорусу весь комплект наград чемпионата мира: золото, серебро и бронзу. А небольшим бонусом стала победа на командном чемпионате Европы.
Виктория Азаренко (родилась 31 июля 1989 года).
2004 год – победа в парном разряде юниорского «Уимблдона» вместе с Ольгой Говорцовой.
2005 год – победа в одиночном разряде на юниорском Australian Open (по итогам года ее признают лучшей молодой теннисисткой года).
2009 год – первый «взрослый» титул: в финале турнира WTA в Брисбене была обыграна Марион Бартоли (6:3, 6:1).
Андрей Костицын (родился 3 февраля 1985 года).
2003 год – после драфта НХЛ, на котором был выбран «Монреаль Канадиенс» под общим 10-м номером (он и Руслан Салей – единственные белорусы, попадавшие в топ-10 этой ярмарки талантов).
2005 год – партнеры поздравляют Костицына с дебютной шайбой в НХЛ: он забросил ее 13 декабря в ворота «Финикса», которые защищал олимпийский чемпион-2002 Кертис Джозеф.
Сергей Костицын (родился 20 марта 1987 года).
2007 год – через минорные североамериканские лиги пробивается в НХЛ и попадает в «Монреаль» к своему брату Андрею.
2007 год – дебют не заставил себя долго ждать: уже 14-го декабря оба брата оказались на площадке одновременно в матче против «Филадельфии».
Екатерина Карстен (родилась 2 июня 1972 года).
1992 год – с бронзовой медалью Олимпиады в Барселоне, завоеванной в составе Объединенной команды стран бывшего СССР в соревнованиях четверок парных.
1996 год – с золотой медалью Олимпиады в Атланте, завоеванной в составе сборной Беларуси в соревнованиях одиночек.
Владимир Самсонов (родился 17 апреля 1976 года).
1997 год – за мгновение до проигрыша в финале чемпионата мира в Манчестере. Чемпионом тогда стал Ян-Ове Вальднер.
1998 год – реабилитироваться и взять золото большого турнира удалось быстро – Самсонову покорился чемпионат Европы в Эйндховене. Еще в этот сезон Владимир победил в престижном соревновании Евротоп-12, выиграл клубный чемпионат Германии и стал первой ракеткой мира.