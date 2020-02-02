Как выглядели на заре карьеры Глеб, Азаренко, Домрачева и другие легенды белорусского спорта 2.02.2020, 16:38

1,131

Множеством наших спортсменов имеет по-настоящему легендарный статус даже в мировых масштабах.

Белорусский спорт, хоть и существует как самостоятельный организм он не так давно, уже успел завести собственный «божественный пантеон» – болельщики восхищаются множеством наших спортсменов, которые имеют по-настоящему легендарный статус (даже в мировых масштабах), пишет Никита Васькович для tribuna.com.

Однако за этой завесой величия порой теряется старт их карьер, пропадает точка отсчета, с которой это величие и началось.

Давайте попробуем исправить это! Взглянем на легенд белорусского спорта на заре их карьер.

***

Максим Мирный (родился 6 июля 1977 года).

1998 год – вместе с 17-летней Сереной Уильямс выигрывает микст на US Open.

2000 год – победа в парном разряде на US Open вместе с Ллейтоном Хьюиттом.

2002 год – победа в парном разряде турнира ATP в Роттердаме вместе с Роджером Федерером.

Дарья Домрачева (родилась 3 августа 1986 года).

2005 год – дебют в сборной Беларуси на ЧМ среди юниоров (40-е место в индивидуальной гонке).

2005 год – эффектная реабилитация на том же турнире: золото в спринте, которое потом удалось защитить и в преследовании.

2009 год – после финиша спринтерской гонки в Рупольдинге 16 января: именно этот старт принес Дарье первую медаль (бронзовую) на этапах взрослого Кубка мира.

Виталий Щербо (родился 13 января 1972 года).

1990 год – в этом сезоне молодой и перспективный белорусский гимнаст начал оправдывать авансы: еще в составе сборной СССР он стал серебрянным призером Кубка Мира и трехкратным победителем чемпионата Европы.

1992 год – с одной из шести (!) золотых медалей Олимпиады в Атланте (лишь два человека собрали больше олимпийского золота за один раз – пловцы Майкл Фелпс и Марк Спитц).

Александр Глеб (родился 1 мая 1981 года).

2000 год – вместе с Алексеем Багой в молодежной сборной Беларуси.

2000 год – на скамейке «Штутгарта II» вместе с братом Вячеславом.

2003 год – получает подзатыльники от Феликса Магата уже будучи одним из лидеров первой команды.

Но в конце сезона тренер сменил гнев на милость – ведь в мае 2003-го «Штутгарт» стал серебряным призером Бундеслиги.

Руслан Салей (родился 2 ноября 1974 года).

1994 год – в составе минского «Тивали».

1996 год – после драфта НХЛ, на котором был выбран «Анахайм Майти Дакс» под общим 9-м номером (рекорд среди белорусов).

1996 год – дебют за «Анахайм» в матче против «Монреаля» состоялся 7 октября и завершился со счетом 6:6.

1998 год – после первого для сборной Беларуси матча в элитном дивизионе ЧМ. Стал автором первой шайбы в том победном (4:2) матче.

Наталья Зверева (родилась 16 апреля 1971 года).

1987 год – победа в одиночном разряде на юниорском US Open (на фото справа).

1992 год – эффектное фото теннисистки, которая в тот сезон победила на трех турнирах Большого шлема в парном разряде: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon.

Михаил Грабовский (родился 31 января 1984 года).

2005 год – вместе с тренерским штабом сборной Беларуси перед ЧМ-2005 в Австрии. На том турнире Грабовский набрал 6+4, стал лучшим бомбардиром нашей команды и седьмым – всего чемпионата.

2006 год – вместе с московским «Динамо» побеждает в Кубке европейских чемпионов и получает приз лучшему нападающему турнира.

2007 год – дебютирует в НХЛ в составе «Монреаля» в матче против «Рейнджерс».

Иван Иванков (родился 10 апреля 1975 года).

1994 год – этот сезон принес гимнасту золотую и бронзовую медаль на чемпионате мира, а также два золота и два серебра на чемпионате Европы.

1997 год – сезон, принесший белорусу весь комплект наград чемпионата мира: золото, серебро и бронзу. А небольшим бонусом стала победа на командном чемпионате Европы.

Виктория Азаренко (родилась 31 июля 1989 года).

2004 год – победа в парном разряде юниорского «Уимблдона» вместе с Ольгой Говорцовой.

2005 год – победа в одиночном разряде на юниорском Australian Open (по итогам года ее признают лучшей молодой теннисисткой года).

2009 год – первый «взрослый» титул: в финале турнира WTA в Брисбене была обыграна Марион Бартоли (6:3, 6:1).

Андрей Костицын (родился 3 февраля 1985 года).

2003 год – после драфта НХЛ, на котором был выбран «Монреаль Канадиенс» под общим 10-м номером (он и Руслан Салей – единственные белорусы, попадавшие в топ-10 этой ярмарки талантов).

2005 год – партнеры поздравляют Костицына с дебютной шайбой в НХЛ: он забросил ее 13 декабря в ворота «Финикса», которые защищал олимпийский чемпион-2002 Кертис Джозеф.

Сергей Костицын (родился 20 марта 1987 года).

2007 год – через минорные североамериканские лиги пробивается в НХЛ и попадает в «Монреаль» к своему брату Андрею.

2007 год – дебют не заставил себя долго ждать: уже 14-го декабря оба брата оказались на площадке одновременно в матче против «Филадельфии».

Екатерина Карстен (родилась 2 июня 1972 года).

1992 год – с бронзовой медалью Олимпиады в Барселоне, завоеванной в составе Объединенной команды стран бывшего СССР в соревнованиях четверок парных.

1996 год – с золотой медалью Олимпиады в Атланте, завоеванной в составе сборной Беларуси в соревнованиях одиночек.

Владимир Самсонов (родился 17 апреля 1976 года).

1997 год – за мгновение до проигрыша в финале чемпионата мира в Манчестере. Чемпионом тогда стал Ян-Ове Вальднер.

1998 год – реабилитироваться и взять золото большого турнира удалось быстро – Самсонову покорился чемпионат Европы в Эйндховене. Еще в этот сезон Владимир победил в престижном соревновании Евротоп-12, выиграл клубный чемпионат Германии и стал первой ракеткой мира.