Танцующая лошадь стала звездой Сети 2.02.2020, 16:41

1,048

Иллюстрационное фото

Животному понравилась песня, играющая из автомобиля.

На популярном ресурсе YouTube опубликовали забавное видео, на котором лошадь услышав песню играющую из автомобиля начала лихо отплясывать, передает FaceNews.ua.

Видео было снято из салона авто в котором играла музыка. На нем можно заметить красивую лошадь бурого цвета с большими белыми пятнами. На ней сидит настоящий ковбой, который одет в джинсы, рубашку и шляпу.

После того, как заиграла музыка, животное не обращая внимания на наездника принялось забавно отплясывать в такт. Это очень понравилось компании в автомобиле и они решили заснять увиденное. При этом голос за кадром предположил, что это не лошадь имеет музыкальные способности, а наездник заставляет ее танцевать.