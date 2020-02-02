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Цены на нефть приближаются к «точке кипения» бюджета России

  • 2.02.2020, 16:54
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Цены на нефть приближаются к «точке кипения» бюджета России

Неизбежное сокращение спроса накладывается на избыток добычи.

Вспышка коронавируса в Китае, унесшая больше 270 жизней и объявленная ВОЗ международной чрезвычайной ситуаций, свалила в штопор мировые сырьевые рынки.

За январь фьючерсы на нефть Brent в Лондоне рухнули на 15,5% - с отметки 66 долларов за баррель до уровней ниже 56 долларов на торгах в пятницу. Контракты на американский сорт WTI начинали год по 61 доллар за баррель, 31 января падали ниже 51 доллара, потеряв 16,5%, пишет finanz.ru.

Январь-2020 стал для рынка «черного золота» худшим с 1991 года, когда котировки за месяц рухнули на 26%. Впрочем, 29 лет назад нефть падала после бурного (в 2,5 раза) и короткого (за 4 месяца) взлета, возвращаясь на уровни до начала иракской войны.

Теперь же сырьевые рынки парализованы страхом перед «уханьской чумой», которая ударила по авиаперелетам, поставила в ступор китайскую промышленность, а в случае глобальной пандемии уронит мировую экономику сильнее, чем кризис 2008 года, писали в пятницу аналитики Moody’s.

Сырьевой индекс Bloomberg Commodities за январь упал рекордно с декабря-2018 и приблизился к историческим минимумам 4-летней давности. Цены на медь рухнули на 12,6% - рекордно с 2015 года, никель подешевел на 9%, олово - на 7%, алюминий - на 6%.

Индекс Baltic Dry, отражающий стоимость фрахтовых перевозок и, следовательно, спрос на промышленный грузооборот, упал вдвое с начала года и в 5 раз относительно сентября-2019.

Рынок нефти переносит коронавирус особенно тяжело, констатирует стратег Saxo Bank Оле Слот Хансен: неизбежное сокращение спроса накладывается на избыток добычи.


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