закрыть
2 февраля 2020, воскресенье, 17:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Какой будет погода в начале недели

  • 2.02.2020, 17:18
Какой будет погода в начале недели

В Беларуси 3 февраля ожидается сильный ветер.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 февраля из-за сильного ветра, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Местами, а по северо-востоку во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, порывами до 14 м/с. Ночью на большей части территории, днем местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от нуля до 5 градусов тепла.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев