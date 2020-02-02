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Новак Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open

  • 2.02.2020, 17:38
Новак Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open

Всего в активе 32-летнего сербского теннисиста 17 турниров Большого шлема.

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл в финале одиночного разряда Australian Open у австрийца Доминика Тима — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4, пишет tut.by.

Джокович уверенно начал матч, сделав брейк уже на первой подаче Тима. После пяти геймов серб вел 4:1, но затем Доминик сделал обратный брейк и сравнял счет. Казалось, победитель партии будет решаться на тай-брейке, но в затяжном десятом гейме Новак вновь взял подачу Тима и выиграл сет со счетом 6:4.

Фото: Reuters

Во втором сете Джокович стал чаще ошибаться, а Тим прибавил в агрессии. Новак сделал непривычные для себя три двойные ошибки за сет (больше, чем во всех остальных вместе взятых) и проиграл уже на второй своей подаче.

В восьмом гейме серб сделал обратный брейк, но тут же вновь не смог выиграть на подаче. Еще одного шанса Доминик Новаку не предоставил, уверенно выиграв гейм и сет — 6:4.

Еще сильнее австриец провел третью партию. Он атаковал даже на подаче Джоковича, почти не ошибался и сделал два брейка подряд. Тим вел 4:0, а потом спокойно довел сет до победы, беря свои подачи, — 6:2.

Фото: Reuters

Казалось, Доминик имеет шанс выиграть первый в карьере турнир Большого шлема, но в следующих сетах Джокович показал, за счет чего семь раз побеждал в финале Australian Open.

Новак за два сета не сделал ни одной двойной ошибки, брал в середине партии одну подачу Тима и идеально играл за своей. Нельзя сказать, что австриец сдал, но против безошибочной игры Джоковича у него не было никаких доводов. Завершающие партии окончились со счетом 6:3 и 6:4 в пользу серба.

Фото: Reuters

Новак Джокович выиграл Australian Open восьмой раз в карьере. Всего в активе 32-летнего серба 17 турниров Большого шлема.

В понедельник Джокович станет первой ракеткой мира, сместив Рафаэля Надаля.


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