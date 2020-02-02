«Туркменбашизация» всей России Анна Плотникова, «Голос Америки»

2.02.2020, 18:20

Российская оппозиция - о поправках в Конституцию.

31 января, в Музее политической истории России прошла конференция «25 лет Законодательному собранию Санкт-Петербурга». Это было повторное мероприятие, приуроченное к четвертьвековому юбилею городского парламента «Северной столицы» России. В конце минувшего года в Мариинском дворце, где и проходят заседания городского ЗакСа, состоялось торжественное собрание, на которое были приглашены действующие депутаты, а также политики, представляющие «партию власти» и ее сателлиты.

В ответ бывшие депутаты, которые находятся в оппозиции Смольному и Кремлю, решили устроить альтернативное мероприятие с участием политологов, социологов и общественных деятелей. Было на этой конференции и несколько действующих городских парламентариев, известных своей независимой позицией.

«На самом деле Путин хочет всем рулить и ни за что не отвечать»

Поначалу выступающие придерживались заданной тематики и делились соображениями о работе местного Законодательного собрания за прошедшие два с половиной десятка лет. Однако затем депутат Максим Резник предложил рассматривать происходящее в городе в контексте событий во всей России. «Мы живем в условиях побеждающего авторитаризма, и сегодня нам предлагают, по сути, проголосовать за утверждение формулы Вячеслава Володина: “Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России”. То есть – за бессрочное правление ныне действующего президента».

Позже, Резник дал развернутое пояснение своего тезиса: «Все происходит не одномоментно. Нельзя же сказать, что до этого мы жили в условиях развитой демократии. Все эти годы демократические процедуры свертывались, права и свободы человека попирались. Просто сейчас этим процедурам придан «форсаж», причины которого не объяснены людям в нашей стране. И мы видим попытку увековечивания у власти конкретного человека, который уже 20 лет руководит страной».

Этот процесс Максим Резник назвал «туркменбашизацией», хотя, по его мнению, формулу Володина и «поддерживает значительное число людей в нашей стране». «Но проблема заключается в том, что людей, которые так не считают, практически, лишают права голоса. Мы это видели на недавних московских выборах, и, думаю, будем наблюдать это в связи с отказом в регистрации партии Навального, партии Гудкова, с проблемами у «Яблока», и так далее. Невозможно обсуждать историю и будущее парламентаризма при отсутствии демократии. Эти вещи связаны между собой», – продолжил оппозиционный депутат городского парламента Санкт-Петербурга.

Максим Резник также подчеркнул, что лично от категорически не согласен с формулировкой «Нет Путина – не России». «Президенту уже давно пора отойти от дел в силу разных обстоятельств. Другое дело, что президент и его команда в течение многих лет уничтожали любую политическую конкуренцию в нашей стране, и продолжают это делать. Поэтому отсутствуют какие-либо механизмы передачи власти и вовлечение людей в этот механизм.

Ведь на самом деле Владимир Владимирович хочет всем рулить и ни за что не отвечать. Хочет заниматься всем, балетом, олимпиадой, стройками, учить всех истории, воспитывать весь мир, грозить всем пальцем, но чтобы при этом за пенсии и зарплаты в его стране отвечали все остальные. Поэтому вся страна готовится встать в строй и с пирожками и шариками в руках идти на голосование, чтобы одобрить поправки в Конституцию. Но на самом деле речь идет о том, что человек решил остаться у власти навсегда», – подытожил свой комментарий Максим Резник.

«Вопрос о демократии решается не в Госдуме, а на улицах страны»

Секретарь организации муниципальных депутатов Санкт-Петербурга Андрей Пивоваров, который присутствовал на конференции в Музее политической истории России в качестве гостя, считает, что настоящий вопрос предстоящего голосования по поправкам в Конституцию звучит так: «Хотите ли вы, чтобы Путин оставался у власти вечно?». «Мы, то есть гражданское общество, сделаем все, чтобы ответ был “нет”, поскольку мы считаем, что Путин не должен быть навсегда. Сейчас мы собираем большую коалицию, чтобы бороться против этого вместе.

Но даже если этот прецедент будет принят, то мы же видим, что происходит на выборах по всей стране: Петербург, Москва, Хабаровск, Дальний Восток – везде люди, фактически, говорят “нет” тому, что происходит. Поэтому даже если поправки пройдут, то вопрос о демократии решается не в Госдуме и не лично Владимиром Путиным, а на улицах страны, в процессе общественной жизни. Поэтому я уверен, что перемены в России – это вопрос четырех-пяти лет», – подчеркивает Андрей Пивоваров.

«Марш Немцова будет не только мемориальным, но и политическим»

Еще одним гостем конференции стал председатель Фонда Бориса Немцова «За свободу» Владимир Кара-Мурза-младший. Инициированные президентом РФ поправки он считает «конституционным переворотом». «Речь идет о коренном пересмотре фундаментальных положений нашего Основного закона. Назову только две вещи: фактическое подчинение судебной власти и прокуратуры президенту, и второе, еще более важное – отмена принципа приоритета международного права над национальным законодательством. Это – базовый принцип, который был заложен в нашу Конституцию с самого начала. Он подразумевает возможность для российских граждан прибегать к механизмам юридической защиты институтов Совета Европы. И пользоваться правами, которые гарантированы гражданам России, как страны-члена Совета Европы в рамках Европейской конвенции по правам человека», – пояснил он.

Владимир Кара-Мурза-младший добавил, что в Санкт-Петербург он прилетел из Страсбурга, где наблюдал за работой зимней сессии ПАСЕ. И, по его словам, планируемые изменения в российский Основной закон были одной из наиболее активно обсуждаемых тем членами Парламентской ассамблеи Совета Европы. «Там говорили, что этими поправками и изменениями путинский режим, фактически, перечеркивает одно из основных обязательств нашей страны перед Советом Европы, и самое главное – что он перечеркивает возможность для миллионов российских граждан пользоваться защитой механизмом Совета Европы, и прежде всего – Европейского суда по правам человека», – свидетельствует он.

И добавляет, что помимо конституционного переворота налицо формально узаконенная узурпация власти, которая по факту произошла уже давно. «Не должен в европейской стране XXI века один и тот же человек находиться у власти 20 лет. Но целое поколение в нашей стране выросло, не помня и не зная никакой другой политической реальности», – констатирует председатель Фонда Бориса Немцова «За свободу».

При этом Владимир Кара-Мурза-младший напоминает, что планы авторитарных лидеров разных стран по удержанию власти за счет ухищрений юридического плана не всегда воплощаются. «Был Слободан Милошевич в Сербии, был Виктор Янукович в Украине, совсем недавно в Армении был Серж Саргсян. Но мы видим на примере этих стран и многих других, что когда такие планы встречают массовое и организованное сопротивление со стороны общества, они могут рассыпаться одномоментно.

Иногда бывает, что реакция откладывается на время, такие примеры тоже известны. Но давайте посмотрим, сколько людей выйдет 29 февраля этого года на марши памяти Бориса Ефимовича Немцова по всей России. В этом году исполняется 5 лет с момента его подлого убийства, в течение которых организаторы и заказчики этого преступления продолжают находиться под полной протекцией со стороны высшего уровня российской власти. И здесь нам, опять-таки, приходится в поисках хотя бы минимальной справедливости прибегать к помощи международных институтов.

Но в этом году, как мы понимаем, марш будет не только мемориальным, но и политическим. Если бы Борис Немцов сегодня был жив, он был бы в первых рядах протеста против узурпации власти и совершающегося конституционного переворота», – заключил Владимир Кара-Мурза-младший.

Анна Плотникова, «Голос Америки»