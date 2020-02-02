Жители поселка под Гродно показали, куда идет дорожный налог 8 2.02.2020, 18:32

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Иллюстрационное фото

Из-за ужасного состояния дорог они не могут добраться домой.

Один из жителей поселка прислал в редакцию newgrodno.by фотографии, как выглядят дороги размытые дождями.

Изъезженные глубокие коллеи, в которых легко увязнуть. По таким дорогам жители улиц Тюльпановой и Земляничной ездят на работу и обратно.

Судя по следам, не один водитель застревал на этом участке по улице Перспективной и без спецтехники не обходилось.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в Минфине рассказали, каких изменений стоит ждать автовладельцам, которые платят так называемую госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.