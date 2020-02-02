На юге Лондона произошел теракт 2.02.2020, 18:44

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Нападавший застрелен.

На юге Лондона мужчина был застрелен полицейскими, после того как напал с ножом на прохожих. Несколько человек получили ранения, передает ВВС.

Лондонская полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как теракт.

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в районе Стрэтем. На данном этапе мы полагаем, что несколько людей получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент квалифицирован как связанный с терроризмом", - говорится в заявлении полицейских в "Твиттере".

Очевидцы пишут в социальных сетях, что слышали три выстрела. На месте работают спасательные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.