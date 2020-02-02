«Нужно сменить людей, которые никак не хотят уйти из власти» 1 2.02.2020, 18:54

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Вот тогда жизнь белорусов изменится в лучшую сторону.

120 человек в Бресте выразили свое несогласие со строительством аккумуляторного завода. На площади Ленина состоялась очередная акция протеста. Участники рассказали «Радыё Рацыя» о том, какие события обсуждались и дали им оценку:

- Для брестчан проблема, которая обсуждается, - аккумуляторный завод, чтобы не запустили его. Если говорить в масштабах всей страны, - сменить людей, которые никак не хотят, чтобы их сменили у власти. Вот это все и обсуждаем. Без смены никаких изменений в лучшую сторону не будет.

- Обсуждаем то, что "АйПауэр" остановил процедуру выдачи документов на общественную экспертизу. Удивлены тем, что они это сделали, и не хотят устранять те недостатки, на которые указал им Бекалюк.