Бесплатные дни посещения в музеях Минска в этом году 1 2.02.2020, 19:10

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Для тех, кто хочет приобщиться к искусству бесплатно.

Цена билета в государственные музеи Минска редко превышает 5-7 рублей, однако те, кто хочет приобщиться к искусству бесплатно, могут воспользоваться специальными днями посещения, пишет сайт tio.by.

Национальный исторический музей

Бесплатный день посещения - первый понедельник месяца.

Адрес: ул. К. Маркса, 12

Время работы: 11:00 - 19:00 без выходных. Касса работает: 11.00 – 18.30. Вход посетителей: 11.00 – 18.30. Внимание! Второй понедельник каждого месяца - санитарный день.

Музей народной архитектуры и быта

Бесплатный день посещения - третья среда каждого месяца.

Адрес: Минский район, д. Озерцо

Время работы: экспозиция музея для посетителей работает с 10:00 до 17:00. Касса работает с 10:00 до 16:30. Выходные - понедельник, вторник.

Музей истории белорусского кино

Бесплатный день посещения - первый понедельник месяца.

Адрес: Ул. Свердлова, 4

Время работы: 10:00-19:00, без выходных. Вход посетителей: 10.00-18.30. Касса: 10.00-18.30

Музей истории театральной и музыкальной культуры

Бесплатный день посещения - первый понедельник месяца.

Адрес: Музыкальный переулок, 5

Время работы: 9.00 – 18.00 без выходных. Экспозиция работает: 10.00 – 17.30. Касса работает: 10.00 – 17.00

Литературный музей Янки Купалы

Бесплатный день посещения - третий понедельник месяца.

Адрес: ул. Янки Купалы, 4

Литературный музей Петруся Бровки

Бесплатный день посещения - первый понедельник месяца.

Адрес: ул. К. Маркса, 30

Время работы: 10:00-17:30, выходной - воскресенье

Музей-мастерская им. Азгура

Бесплатный день посещения - третья среда каждого месяца.

Время работы: экспозиция музея работает 10:00—18:00. Касса работает до 17:00. Выходные: воскресенье, понедельник

Адрес: ул. Азгура, 8.

Музей книги

Индивидуальные пользователи Национальной библиотеки имеют право на самостоятельный осмотр экспозиции музея бесплатно.

Адрес: Независимости, 116.

Время работы: Вторник, среда, пятница: 10.30–19.00. Четверг, суббота, воскресенье: 10.00–18.00. Понедельник – выходной день. В летний период (с 1 июня по 31 августа): Вторник, среда, пятница: 10.30–19.00. Понедельник, четверг, суббота: 10.00–18.00. Воскресенье – выходной день.

Музей современной белорусской государственности

Бесплатный день посещения - второй понедельник месяца

Адрес: ул. К.Маркса, 38 (подъезд № 4, вход с ул. Кирова)

Время работы: с 09.00 до 17.00. Вход для посетителей: понедельник - четверг: с 10.00 до 17.00, пятница: с 10.00 до 16.30, суббота: с 10.00 до 16.00. Касса работает: понедельник - четверг: с 10.00 до 17.00, пятница: с 10.00 до 16.00, суббота: с 10.00 до 15.30. Выходной день – воскресенье.