Бесплатные дни посещения в музеях Минска в этом году

Бесплатные дни посещения в музеях Минска в этом году1
- 2.02.2020, 19:10
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Для тех, кто хочет приобщиться к искусству бесплатно.
Цена билета в государственные музеи Минска редко превышает 5-7 рублей, однако те, кто хочет приобщиться к искусству бесплатно, могут воспользоваться специальными днями посещения, пишет сайт tio.by.
Национальный исторический музей
Бесплатный день посещения - первый понедельник месяца.
Адрес: ул. К. Маркса, 12
Время работы: 11:00 - 19:00 без выходных. Касса работает: 11.00 – 18.30. Вход посетителей: 11.00 – 18.30. Внимание! Второй понедельник каждого месяца - санитарный день.
Музей народной архитектуры и быта
Бесплатный день посещения - третья среда каждого месяца.
Адрес: Минский район, д. Озерцо
Время работы: экспозиция музея для посетителей работает с 10:00 до 17:00. Касса работает с 10:00 до 16:30. Выходные - понедельник, вторник.
Музей истории белорусского кино
Бесплатный день посещения - первый понедельник месяца.
Адрес: Ул. Свердлова, 4
Время работы: 10:00-19:00, без выходных. Вход посетителей: 10.00-18.30. Касса: 10.00-18.30
Музей истории театральной и музыкальной культуры
Бесплатный день посещения - первый понедельник месяца.
Адрес: Музыкальный переулок, 5
Время работы: 9.00 – 18.00 без выходных. Экспозиция работает: 10.00 – 17.30. Касса работает: 10.00 – 17.00
Литературный музей Янки Купалы
Бесплатный день посещения - третий понедельник месяца.
Адрес: ул. Янки Купалы, 4
Литературный музей Петруся Бровки
Бесплатный день посещения - первый понедельник месяца.
Адрес: ул. К. Маркса, 30
Время работы: 10:00-17:30, выходной - воскресенье
Музей-мастерская им. Азгура
Бесплатный день посещения - третья среда каждого месяца.
Время работы: экспозиция музея работает 10:00—18:00. Касса работает до 17:00. Выходные: воскресенье, понедельник
Адрес: ул. Азгура, 8.
Музей книги
Индивидуальные пользователи Национальной библиотеки имеют право на самостоятельный осмотр экспозиции музея бесплатно.
Адрес: Независимости, 116.
Время работы: Вторник, среда, пятница: 10.30–19.00. Четверг, суббота, воскресенье: 10.00–18.00. Понедельник – выходной день. В летний период (с 1 июня по 31 августа): Вторник, среда, пятница: 10.30–19.00. Понедельник, четверг, суббота: 10.00–18.00. Воскресенье – выходной день.
Музей современной белорусской государственности
Бесплатный день посещения - второй понедельник месяца
Адрес: ул. К.Маркса, 38 (подъезд № 4, вход с ул. Кирова)
Время работы: с 09.00 до 17.00. Вход для посетителей: понедельник - четверг: с 10.00 до 17.00, пятница: с 10.00 до 16.30, суббота: с 10.00 до 16.00. Касса работает: понедельник - четверг: с 10.00 до 17.00, пятница: с 10.00 до 16.00, суббота: с 10.00 до 15.30. Выходной день – воскресенье.