Стало известно о новых провокациях боевиков на Донбассе 2 2.02.2020, 19:17

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Были выпущены десятки мин.

В воскресенье, 2 февраля, боевики атаковали позиции украинских военнослужащих неподалеку от Крымского и Луганского. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил на Facebook-странице.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дали адекватный ответ вооруженным формированием РФ, приняв активные меры огневого воздействия на оккупантов с целью подавления вооруженной активности противника, удержания занимаемых рубежей и позиций и сохранения жизни и здоровья личного состава", - говорится в сообщении.

Как уточнили военные, боевики в районе указанных населенных пунктов, применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В частности, по украинским военным боевики выпустили 34 мины из 82-мм минометов.