Оптическая иллюзия с домом необычной формы стала хитом Сети 2 2.02.2020, 19:35

3,097

ФОТО: Bristol Post / SWNS/Bristol Post / SWNS / Scanpix

Находящийся в Бристоле дом производит на прохожих странное впечатление.

Дом в городе Бристоль, Великобритания, имеет очень необычную форму, которая вводит в заблуждение прохожих, рассказывает postimees.ee.

Справа это - дом как дом, а вот если зайти к нему с левой стороны, дом выглядит как странная двухэтажная стена с окнами.

Эта оптическая иллюзия вызвана необычной формой многоквартирного дома, а именно, здание имеет форму остроугольного треугольника. Правая сторона дома широкая, но визуально дом начинает сужаться, когда вы двигаетесь налево.

По словам живущего в необычном доме уже 19 лет Энди Уотсона, внимание на этот оптический эффект три года назад обратил его брат. «Я с той стороны обычно не хожу, так что особенность эта мне в глаза не бросалась», - сказал Уотсон.

Уотсон живет в широкой части дома. По его словам, в узкой части находятся хозяйственные помещения.