Леонид Судаленко поставил на место «депутата» Давыдько 2.02.2020, 19:56

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Фото: tut.by

Гомельский правозащитник жестко раскритиковал высказывания чиновника.

«Депутат» Геннадий Давыдько, который возглавляет комиссию «палаты представителей» по правам человека, допускает, что Беларусь значительно более цивилизованное государство чем Норвегия, потому что наша страна убивает, а Норвегия убийцу Брейвика держит в трехкомнатном тюремном номера и дает возможность получать в тюрьме образование, пишет «Гомельская весна».

Чиновник недоумевает, как можно приговоренного к смертной казни называть жертвой государства и хочет, чтобы о преступнике говорили как о нелюде, совершившем нечто нечеловеческое.

Участник национальной кампании "Правозащитники против смертной казни", правозащитник Леонид Судаленко, который вел в Комитете ООН по правам человека дело приговоренного к смертной казни жителя Гомеля Александра Грунова и его матери Ольги Груновoй говорит, что по решению этой международной структуры Беларусь признана ответственной за нарушение права на жизнь казненного.

Что касается его матери, которой государство отказало не только в выдаче тела расстрелянного для захоронения, но даже не сообщило место захоронения сына, то ооновские эксперты пришли к выводу о бесчеловечном к ней отношении со стороны государства. Сейчас государство должно компенсировать матери "ее боль и страдания, причиненные в результате несправедливого суда по делу ее сына и его наказания".

"Геннадий, знаете, что я сказал матери Грунова, когда переступил порог ее квартиры? Я здесь, потому что моя страна применяет смертную казнь. Потому что моя страна становится убийцей. Убивая, чем моя страна отличается от убийцы? Я хочу жить в стране, свободной от смертной казни. Почему государство, вместо правосудия применяет месть , - об этом я спросил бы при встрече «председателя комиссии по правам человека», говорит Судаленко.

Правозащитник уверен, что Давыдько посещаете церковь или костел и знает об их отрицательном отношении к смертной казни. Смертная казнь по учению католической церкви считается неприемлемой ни при каких условиях. Против смертной казни открыто выступает и православная церковь.

"Вряд ли вы хотите быть на этот счет святее Папы Римского, не правда ли", - обращается правозащитник к «депутату».

Леонид Судаленко подчеркивает, что наша страна является единственной в Европе, где применяется такой вид наказания. Разве увеличилось количество жестоких преступлений в Европе, где отменена смертная казнь или люди там стали хуже жить? Наоборот. Достаточно посмотреть на ту же Норвегию.

"Геннадий, я тоже как и вы, категорически против, что бы люди убивали людей и осуждаю каждое убийство. В том числе и убийства со стороны государства. Неужели мы хотим вернуться в те времена, где преступников публично обезглавливали на площадях? Или под рев толпы сжигали на кострах", - опять же обращается он к «депутату».

Правозащитник подчеркивает, что каждый имеет право говорить про убийцу что угодно, но для «председателя комиссии по правам человека» это недопустимо, равным образом как и недопустимо спекулировать в защиту высшей меры наказания на чувствах родственников, жертв преступлений.