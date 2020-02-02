В Британии раскупили коллекционные золотые монеты в честь Brexit 2 2.02.2020, 20:00

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Сайт Королевского монетного двора с трудом обрабатывал заявки всех желающих.

Золотые 50-пенсовые юбилейные монеты Brexit, стоимостью 945 фунтов стерлингов каждая, 31 января были распроданы в считанные часы после того, как их выставили на продажу. Об этом пишет Evеning Standard (перевод — liga.net).

Монеты, выпущенные ограниченным тиражом в 1 500 экземпляров, были куплены через официальный сайт Королевского монетного двора.

Кроме того, был продан набор из двух монет, включающий в себя 50 пенсов, в честь вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество в 1973 году, и новую 50 пенсов 2020 года в честь официальной даты Brexit, также был продан. Всего было выпущено 5 000 комплектов по цене 30 фунтов.

Из-за высокого спроса Монетному двору пришлось зарегистрировать очередь, чтобы люди могли попасть на сайт.

Также Монетный двор выпустил 47 000 серебряных версий монеты по цене 60 фунтов с ограничением в три экземпляра на семью, а также "бриллиантовые" 10-фунтовые сувенирные монеты, которые не имеют хождения - их тираж неограничен.

Кроме того, с 31 января по 12 февраля Монетный двор принимает посетителей, которые могут создать свою версию памятной монеты и забрать ее с собой.

30 января совет Европейского союза окончательно утвердил выход Великобритании из ЕС. С полуночи 31 января Великобритания уже не государство-член ЕС.