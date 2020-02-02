Фотофакт: Аномально теплый февраль отметился радугами по всей стране 2.02.2020, 20:52

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Всего по Беларуси зафиксировали 22 локальных температурных рекорда.

Аномально теплое начало февраля отмечено нетипичным для нынешней поры года атмосферным явлением. Радуги белорусы наблюдали в воскресенье по всей стране, пишет tut.by.

Как ранее сообщалось, в первый день февраля максимальная температура воздуха в Беларуси превысила 10 градусов тепла, это новый рекорд с начала инструментальных метеонаблюдений.

Всего зафиксировано 22 локальных температурных рекорда: восемь — в Брестской области, по пять — в Минской и Витебской, четыре — в Гродненской (в Гродно — 9 против 6,8 градуса 18 лет назад).

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: twitter.com/igoschev

Фото: tut.by

Фото: tut.by