Фотофакт: Аномально теплый февраль отметился радугами по всей стране
- 2.02.2020, 20:52
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Всего по Беларуси зафиксировали 22 локальных температурных рекорда.
Аномально теплое начало февраля отмечено нетипичным для нынешней поры года атмосферным явлением. Радуги белорусы наблюдали в воскресенье по всей стране, пишет tut.by.
Как ранее сообщалось, в первый день февраля максимальная температура воздуха в Беларуси превысила 10 градусов тепла, это новый рекорд с начала инструментальных метеонаблюдений.
Всего зафиксировано 22 локальных температурных рекорда: восемь — в Брестской области, по пять — в Минской и Витебской, четыре — в Гродненской (в Гродно — 9 против 6,8 градуса 18 лет назад).