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Фотофакт: Аномально теплый февраль отметился радугами по всей стране

  • 2.02.2020, 20:52
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Фотофакт: Аномально теплый февраль отметился радугами по всей стране

Всего по Беларуси зафиксировали 22 локальных температурных рекорда.

Аномально теплое начало февраля отмечено нетипичным для нынешней поры года атмосферным явлением. Радуги белорусы наблюдали в воскресенье по всей стране, пишет tut.by.

Как ранее сообщалось, в первый день февраля максимальная температура воздуха в Беларуси превысила 10 градусов тепла, это новый рекорд с начала инструментальных метеонаблюдений.

Всего зафиксировано 22 локальных температурных рекорда: восемь — в Брестской области, по пять — в Минской и Витебской, четыре — в Гродненской (в Гродно — 9 против 6,8 градуса 18 лет назад).

Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: twitter.com/igoschev
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by

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