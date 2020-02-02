Сэр Гордиевский: первое поражение Путина 2.02.2020, 21:20

1,443

Как перебежчик навсегда оставил психологическую травму молодому контрразведчику «Платову».

Редактор liga.net Петр Шуклинов любит изучать историю спецслужб и самых громких спецопераций по всему миру. Вот одна из них.

Бывший полковник отдела внешней разведки КГБ Олег Гордиевский работал на Британию 11 лет. Чего ему только не приписывают. Но все это чепуха. Самое интересное - Путин. Берите что-нибудь крепкое, садитесь поудобнее. Сегодня я расскажу, как перебежчик Гордиевский навсегда оставил психологическую травму молодому контрразведчику "Платову".

"ОН БЫЛ ХУЖЕ, ЧЕМ КАЛУГИН". Гордиевский был кадровым КГБшником с "международным" образованием. По линии КГБ работал в Дании и Великобритании. Под конец карьеры - резидент СССР в Лондоне. То есть главный шпион, который знает все и знает всех. Он видел мир. Знал, что СССР лжет о жизни "там". Что в СССР - тирания, упадок и репрессии, а не жизнь. А после "пражской весны", когда русские танками и автоматами подавили демократизацию Чехии - все для себя решил окончательно. Он добровольно перешел на сторону Запада.

Что сделал Гордиевский, став агентом Великобритании:

- помогал срывать спецоперации КГБ, передал англичанам примерно тысячу сообщений и документов;

- предотвратил обмен ядерными ударами в 1983 году. Это был период «холодной войны». США проводили учения. В СССР думали, что Запад готовит удар под видом этих учений. Гордиевский доложил об этом - Британия и США "внесли коррективы в учения", чтобы убрать нервозные красные руки с красной кнопки;

- информация Гордиевскского попадала прямо на стол Рейгана и Тэтчер. Американского лидера она подтолкнула к деэскалации с СССР (он видел и знал, что СССР не представляет реальной угрозы); британский лидер, на основании данных в том числе Гордиевского, решила, что с Горбачевым "можно иметь дело";

- "большая часть информации была слишком секретна, чтобы ею можно было пользоваться" (цитата из английских источников спустя 35 лет);

- бывший глава КГБ СССР говорил, что Гордиевский "нанес спецслужбам СССР больше ущерба, чем генерал Калугин". А Калугин ведь был руководителем всей внешней разведки КГБ, он вообще знал все, что можно знать об СССР (но тоже перешел на сторону Запада - расскажу в другой раз).

РАСКРЫТИЕ И ПОБЕГ. Гордиевский оказался в списке "русских шпионов". И вот парадокс. Гордиевского подвел не его талант, а жадность... американцев. Они узнали, что у британцев есть высокопоставленный агент среди совков (британцы делились информацией с США, но не раскрывали источник). Вашингтону стало любопытно. И разработку возможного британского информатора поручили главе контрразведывательного подразделения советского отдела ЦРУ Олдричу Эймсу.

Столкнулись два двойных агента. Эймс на протяжении девяти лет работал на КГБ (совки купили его за $4 млн). Он предположил, что утечка происходит из резидентуры КГБ в Лондоне, где обязанности резидента исполнял Гордиевский. Но предположение передал не ЦРУ, а КГБ.

По рассказам самого Гордиевского, его отозвали в Москву. Он прилетел с подготовленным планом побега, если его вычислят. Его допрашивали. Но нужной информации не получили (оснований пытать не было). Гордиевского отпустили домой в квартиру в Москве, запретив выезд из страны (до окончания разбирательств). За ним установили круглосуточное наблюдение, прослушивали.

Операция "побег Гордиевского" (кодовое название PIMLICO) теперь является образцом в школах шпионов. О ней пишут книги, снимают фильмы. И это одна из лучших операций MI6 в годы холодной войны.

Итак, как может сбежать человек, круглосуточно наблюдаемый бывшими коллегами, которые догадываются, что он стал вражеским шпионом? Автором плана был служивший под дипломатическим прикрытием в посольстве Великобритании тогдашний резидент британской разведки в Москве Джон Скарлетт, впоследствии генеральный директор MI6. План спасения Гордиевского утвердила лично Тэтчер.

Далее отрывки из книги знаменитого журналиста Бена Макинтайра, который записал 250 часов разговоров с Гордиевским, а также выдержки из интервью:

- 16 июля 1985 года Гордиевский стоял перед витриной хлебного магазина на Кутузовском проспекте, держа в руках сумку с логотипом супермаркета Safeway. Мимо прошел человек с сумкой Harrods.

Он взглянул на Гордиевского и откусил от батончика Mars. Это был условный сигнал о начале операции PIMLICO;

- через четыре дня после подачи сигнала, Гордиевский вышел на пробежку, с которой так и не вернулся. Отделавшись от слежки, он сел на поезд в Ленинград (запомним этот момент). Затем пересел на автобус до Выборга;

- когда я остался в автобусе один, я вдруг закричал водителю: "Стоп! Остановитесь!" – "В чем дело?" – "Мне плохо, меня тошнит!" Он открыл дверь, я вышел и пошел не в сторону Выборга, куда шел автобус, а назад, к крутому повороту, который мы проехали. Нашел место встречи: это был единственный крутой поворот на всем шоссе. Он был окружен лесом, где я залег, ожидая дипломатическую машину английского посольства. Я пролежал три часа;

- пришли две машины с двумя водителями. Им удалось на пару минут скрыться за поворотом от сопровождавшей их от Ленинграда гэбэшной машины. Я нырнул в багажник одной из них. Вся операция заняла не больше минуты, мы успели продолжить путь до появления из-за поворота гэбэшной слежки;

- за рулем был сотрудник британского посольства, также в машине находилась его жена и маленький ребенок;

- в MI6 полагали, что на финской границе не станут проверять машину с дипномерами, однако Гордиевского все же завернули в специальное одеяло, чтобы его не почуяли пограничные собаки и спрятали в багажнике;

- на советской стороне границы машину остановили. Собаки почувствовали исходивший из багажника запах человека;

- пока водитель-дипломат пререкался с пограничниками, его жена поняла, что ребенку требуется сменить подгузник. Она вынесла младенца из машины, посадила прямо на багажник, где сидел Гордиевский, и начала менять памперс;

- запах подгузника перекрыл доносившийся из багажника запах человека, и собаки успокоились. Через несколько минут Гордиевский услышал звуки симфонической поэмы "Финляндия" Яна Сибелиуса - это был знак того, что граница пройдена.

35 ЛЕТ СПУСТЯ: ПУТИН И ИВАНОВ. "Сейчас уже можно рассказать, - говорит Сергей Иванов, в прошлом министр обороны России, КГБшник, ближайший соратник Путина, работал с ним в одном подразделении в Ленинграде. - Я был знаком с человеком по фамилии Гордиевский. Если его, конечно, можно назвать человеком. Не скажу, будто его позорное предательство и переход на сторону британской разведки поломали мне жизнь, но определенные проблемы по службе возникли, факт. Грубо говоря, Гордиевский меня заложил. Потом я выезжал в зарубежные командировки, но по другим географическим направлениям".

Это неправда. Гордиевский его не закладывал. Просто Иванов просрал побег Гордиевского. До 1985 (год побега) Иванов работал в резидентуре в Финляндии. В его обязанности входило побег недопустить. Когда побег случился - Иванова понизили и сослали служить в Африку (в Кению). Одновременно с Финляндией полетели головы в Москве, Ленинграде. Все ленинградское руководство КГБ отправили в неизвестном направлении.

В Ленинграде в это время служил "Платов" (Владимир Путин). Через Ленинград, как мы уже знаем, был проложен маршрут Гордиевского. Возможно, что в одной из машин, преследовавших Гордиевского, сидел наш дорогой "Платов". "У Путина есть особая проблема с ним (Гордиевским), потому что он был младшим офицером КГБ в Ленинграде, когда Гордиевский сбежал в Великобританию, и в результате все его патроны и начальники были уволены. Его собственная карьера прошла через провал, так что это личное", - писал Макинтайр, автор книги о Гордиевском.

Пишет журналист Дэвид Сандерсон: "Когда в 1985 году Гордиевский бежал, обвинения пали на КГБ в Ленинграде. Владимир Путин, на тот момент агент КГБ, видел, как большинство его коллег были "зачищены из-за побега Гордиевского".

Но самому Путину свезло. Он по сути был никем, поэтому делать с ним ничего не стали. Может сыграли влиятельные покровители. Может еще что-то. Но, я думаю, лейтеху-пешку просто не заметили. Зато Путин заметил все, что надо было: его карьера началась с грандиозного провала советских спецслужб. Его личного провала.

ГОРДИЕВСКИЙ: ПОСЛЕСЛОВИЕ. Он еще жив. Российские спецслужбы пытались отравить его в 2007 году, но он выжил. Ему 81 год. Кавалер ордена - награждала королева Великобритании. Он регулярно дает интервью. Вот самое важное важное из них.

ВОЙНА С УКРАИНОЙ. "Это прямо готовилось более 5 лет, если не все 10 лет. Первый Майдан их ужасно напугал и показал, что такое может произойти где угодно. Хотя в России после сталинских репрессий народ стал таким трусливым".

О ПУТИНЕ. "Он сделал всех своими врагами. Уже складывалось так, что у России нет нигде друзей в мире. А сейчас, после этого, Украина будет враждебна, все украинцы".

О БУДУЩЕМ. "Я думаю, что Украина укрепится, ее армия будет сильнее и сможет контролировать ситуацию в Восточной Украине, где есть угроза России. И сама система демократии в Украине под влиянием Запада окрепнет. Украина действительно станет оплотом демократии на Востоке. Это очень важно, что такая большая, умная страна, с таким талантливым и образованным народом будет укреплять Европу".

О СЕБЕ: "Нисколько не жалею о том, что решился работать на англичан против советского коммунизма и всего восточноевропейского коммунизма. Я испытываю разочарование лишь в одном: слишком недолгой была эта работа".