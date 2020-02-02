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Украинец избил и покусал прохожего в Варшаве

  • 2.02.2020, 21:35
Украинец избил и покусал прохожего в Варшаве

Его отправили под арест на месяц.

28-летний мужчина подошел на улице к разговаривавшему по телефону поляку и попросил дать ему позвонить. А когда тот отказался — набросился на него с кулаками. Инцидент произошел на окраине Варшавы, информирует censor.net.ua со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Местный житель стоял на тротуаре и разговаривал по телефону, когда к нему подошел украинец и попросил одолжить трубку для звонка в скорую помощь. Украинец пояснил, что плохо себя чувствует, хотя выглядел вполне здоровым, рассказал поляк.

Владелец смартфона ответил, что у него села батарея, и тогда украинец попытался отнять телефон силой.

"Он повалил жертву на тротуар и начал бить его кулаками по голове, избивать и кусать. Видя, что происходит, к ним подбежали женщина и мужчина. Они пытались оттащить напавшего", — сказано в сообщении полиции.

На место прибыли стражи порядка. Украинец объяснил, что работает в расположенном неподалеку ресторане. По его словам, коллеги отравили его, подсыпав что-то в еду, и ему срочно нужна помощь.

Украинца обследовали медики, но никаких проблем со здоровьем у него не обнаружили.

Гражданина Украины отправили под арест на месяц. Ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.


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