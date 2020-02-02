Белорус в Китае: Ситуацию с вирусом здесь воспринимают как «войну без пороха» 2.02.2020, 21:47

Молодежь в Китае начала необычный флешмоб.

Город Харбин находится на Севере Китая в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Белорус Андрей Гузеев живет и работает в Китае, а теперь едет на родину. В аэропорту Харбина он дал небольшое интервью журналистам «Белсата». Андрей рассказал, что на входе в аэропорт стоит много кордонов с медиками, тепловизорами измеряют температуру. Все проверяющие в масках, специальных халатах. Около каждого тепловизора дежурят 2-3 человека, чтобы никого не пропустить.

— В городе никакой паники нет, все очень тихо и спокойно. В Китае был праздник весны, сейчас все возвращаются в города, людей на улицах стало больше. Начали работать торговые центры. Но чтобы зайти в ТЦ, нужно пройти контроль температуры, без индивидуальной маски тоже не пропустят. Начали работать ярмарки, где можно купить еду.

Андрей рассказывает, что около 70-80% китайцев работают не в деревнях, то есть популярна внутренняя миграция. И на праздник весны все едут к родственникам, а потом возвращаются. Это не связано с вирусом, а только с традицией праздника.

Война без пороха

— Что остается закрытым?

— Закрыты все концертные площадки, отменены массовые мероприятия, некоторые ТЦ еще закрыты, закрыты частные мелкие магазины. Все остальное работает: города убирают, мусор вывозят, вода и электричество есть. Все хорошо.

— Что говорят по местному телевидению? Какое настроение?

— Настроение очень боевое. Эту ситуацию с вирусом китайцы воспринимают как «войну без пороха». Очень сильна консолидация между китайцами. По телевидению крутят ролики – что делать, чтобы не заразиться. Приходят SMS от некоторых служб, что нужно носить маску, мыть руки, меньше гулять, меньше находиться в людных местах. Даже начался такой флешмоб среди молодежи. Они пишут в соцсетях «я остаюсь дома, я никуда не хожу, чтобы не заболеть, потому что я не хочу делать проблемы для своей страны».

— То есть какие-то меры безопасности все-таки осуществляются?

— Я сегодня разговаривал с друзьями из города Ухань, в котором эпицентр эпидемии. Там на улицах появились продавцы с едой. Город оживает, люди успокоились. Видимо сначала небольшая паника и была. Но власти борются с вирусом, он уже, можно сказать, локализован: темпы роста прекращаются, прогнозы распространения не подтвердились.

Если человек не может ходить на работу, ему сохраняют зарплату

— Какие прогнозы дают? Говорят ли, что смогут преодолеть этот вирус? В какие сроки?

— Сейчас возвращаются люди в города. Что начнется? Будет ли новый всплеск или нет? Никто не знает. Но те, кто заболел, они находятся на карантине. За всеми, кто контактировал [с больными], установлен контроль – каждый день с ними связываются, каждый день они проверяют температуру. Эти люди в зоне риска. 3-4 дня назад пропала одна молодая пара, которая летела в самолете, в котором находился больной человек. Это был Всекитайской поиск. Но их нашли.

— Поддерживают ли финансово тех, кто потерял работу? Например, кто работал в школах или в театрах?

— Никто ничего не потерял. Это как каникулы. Китайские власти выпустили специальный бюллетень, в котором написано о сохранении заработка для тех, кто не может сейчас работать. В семьях, где дети ходят в школы, сады, нужно, чтобы один взрослый оставался дома, так как учреждения закрыты. И этому взрослому власти сохраняют зарплату. Также каждый медик застрахован от заболевания на 1 млн юаней (около 144 тыс. долларов). Это большая сумма денег.

Имена мошенников опубликовали

— Есть ли какие-то случаи, когда кто-то зарабатывает на вирусе? Первые дни ходили слухи, что кто-то продавал вакцину.

— В Гонконге появились мошенники, которые предлагали вакцину за большие деньги. Но их быстро обнаружили, имена этих людей опубликовали. Все к ним относятся с большим презрением. Как говорят в Китае, «они потеряли свое лицо». Это очень тяжело для китайцев потерять свое лицо. Тех, кто занимался перепродажей масок, китайские власти также отслеживали и давали большие штрафы. Выписывали штрафы и сетям аптек, которые завышали цены на лекарства и маски.

— Есть люди, которых вылечили. А чем их лечили?

— Никаких специальных лекарств нет. Это пневмония. Человек просто должен находиться под врачебным наблюдением. Медики удерживают иммунитет человека, делают его более сильным. Вирус очень опасен вначале. Если у человека ослаблен иммунитет, он может сгореть за 3-4 дня. Но это касательно только тех, у кого были большие проблемы со здоровьем, с иммунитетом, а также пожилых людей. Кстати, хорошие новости. Сегодня заработала новая больница в Ухане на 1,3 тысячи мест. Ее построили за 7 дней. Вторую больницу сделали за 2-3 дня. Через три дня закончат строительство еще одной больницы в Ухане на 1,3 тыс мест. Очень быстро работают. Этот опыт нужно перенимать. Есть специальные проекты таких военно-полевых госпиталей. И это очень хорошо. Они готовы к эпидемии.