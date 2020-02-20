Евгений Афнагель: Последствия для Лукашенко будут серьезные 8 20.02.2020, 8:04

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ЕВГЕНИЙ АФНАГЕЛЬ

ФОТО: «БЕЛСАТ»

В Беларуси сложилась уникальная ситуация.

По подсчетам экспертов, из-за отсутствия договоренностей с РФ по нефти, доходы белорусских властей от нефтепереработки в ближайшее время могут сократиться в два раза.

«Нефтегазовая» война происходит на фоне углубления системного кризиса в экономике: на днях стало известно, что ведущие промышленные предприятия — «Белшина» и МАЗ — не могут осуществлять полный производственный цикл и вынуждены отправлять рабочих в отпуска за их счет.

В этой ситуации диктатор вместо того, чтобы решать жизненно важные проблемы, пытается отвлечься и заняться своими любимыми «игрушками» — например хоккеем.

Как белорусы оценивают положение вещей в стране и какие выводы следует сделать оппонентам Лукашенко?

На вопросы Charter97.org отвечает один из лидеров оппозиции, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

- Как вы оцениваете провал Лукашенко на переговорах по нефти и газу в Сочи? Какие от этого могут быть последствия для его власти?

- Последствия для Лукашенко будут в первую очередь финансовые. Все это время белорусский режим держался на финансовой поддержке, дотациях из России, которые были в разной форме, в том числе в виде дешевой нефти. Беларуси для собственных нужд необходимо около 6 миллионов тонн нефти, а Лукашенко покупал от 20 до 24 миллионов. Понятно, что большая часть этой нефти перерабатывалась и, в виде нефтепродуктов, бензина и дизеля, продавалась в другие страны, на Запад, в Украину. Лукашенко на этом зарабатывал очень много. Естественно, об этом знают и в России. Они просто решили, что с этой халявой пора заканчивать. Если Лукашенко не договориться, последствия будут серьезные.

Другой вопрос, нормальный руководитель давно бы прислушался к мнению всех экономистов, как подвластных, так и независимых, которые говорили, что нужно диверсифицировать поставки энергоресурсов. Это касается и нефти, и газа. Тогда бы Беларусь не зависела от одного источника. Это нормально для тех, кто думает не только о сегодняшнем дне, но и о будущем, и продумывает альтернативные поставки энергоресурсов.

- Лукашенко когда-то пришел в власти под лозунгом «я запущу заводы». Сегодня мы видим, что под угрозой остановки оказались главные флагманские предприятия страны. Как белорусы реагируют на новости об этом? Какую оценку дают итогам правления диктатора?

- У нас есть информация из Мозыря и других предприятий, которые не являются НПЗ, но связаны с поставками нефти. Люди недовольны и понимают, с чем это связано. Руководители стран виноваты в отсутствии договоренностей, но страдают из-за этого обычные люди, обычные рабочие предприятий, а в будущем будут страдать все белорусы, потому что на дешевых энергоресурсах строиться вся экономика страны. Люди это понимают, обсуждают, делают выводы. Была также информация об остановке работы «Белшины» , некоторые люди склонны считать, что это из-за проблем с китайскими поставщиками, но многие думают, что из-за отсутствий договоренности по нефти из России.

В отличии от кризисов, которые случались раньше, сейчас мало кто верит, что Лукашенко сможет договориться с Путиным. В этом году выборы, а Лукашенко сейчас уязвим, у него абсолютно нет популярности в стране. Есть еще один немаловажный фактор, о котором нужно говорить: белорусы, особенно, на востоке страны, понимают, что виновен в этой ситуации именно Лукашенко, а не Путин. Как бы белорусские власти ни пытались сделать врагом Россию, многие белорусы наоборот считают, что «Путин молодец», что он «мочит Лукашенко» и не оказывает ему поддержки. Из-за этого растет пророссийское настроение, которое опасно для независимости нашей страны.

- Вам часто приходится бывать в регионах и выслушивать мнение обычных людей. Какие идеи больше всего находят у них отклик? С какой повесткой следовало бы «идти в народ» тем, кто хочет бороться за перемены?

- В первую очередь, это финансовый вопрос. Это экономика, падение зарплат, повышение пенсионного возраста и понижение самих пенсий. Я, например, прочитал, что в Эстонии, которая не так давно, как Беларусь, получила независимость, средний размер пенсии по старости для человека с 44-летним стажем увеличится до 528 евро, а в это время белорусские пенсионеры вынуждены жить за копейки и думать, как заплатить за коммуналку и купить лекарства. Это характерно для всех слоев населения страны. Все видят, что цены растут, коммуналка растет, сборы и поборы тоже растут, а зарплаты и пенсии понижаются.

Экономика приближается к патовому состоянию. Самое главное — это вопрос выживания людей. Белорусы много ездят за границу, сравнивают положение в нашей стране и у наших ближайших соседей, которые 30 лет назад жили хуже, чем мы. Эти сравнения — не в пользу Беларуси. Обычные люди хотят просто нормальной человеческой жизни, нормальных зарплат и элементарных вещей, которые доступны всем нашим соседям, даже Украине, в которой продолжается война.

- Как бы выглядели итоги президентских выборов в Беларуси, если бы они вдруг были проведены честно и прозрачно?

- Если бы в Беларуси проводились прозрачные и законные выборы, в них не смог бы участвовать диктатор. На честных выборах мы бы рассуждали о том, кто может победить из демократических политиков: правые или левые, социал-демократы или либералы. Так происходит в любой европейской стране.

А если допустить все же его участие, то на свободных выборах Лукашенко проиграет разгромно. Как говорили уже многие эксперты, поддержки у него нет. Встретить сторонника Лукашенко в Беларуси практически невозможно. Они, наверное, законспирированы, спрятаны, и обычно молчат.

- В чем самое слабое место режима Лукашенко на сегодняшний день? Как эту слабость может использовать оппозиция?

- Много таких мест. Первое - это экономика и то, что он поругался со всеми соседями, даже со своим ближайшим союзником, от которого полностью зависит. Второе - ему не на кого опереться внутри страны, кроме узкого круга силовиков и «семьи» — тех, кто от него напрямую зависит. Третье - его ненавидит большая часть белорусов, даже те чиновники, которые с ним регулярно пересекаются и общаются. У него слабые места уже везде.

- На декабрьских акциях протеста с участием белорусских блогеров был поставлен вопрос «Что дальше?». Как бы вы ответили на этот вопрос сейчас, с учетом последних изменений в Беларуси?

- Это уникальная ситуация. На моей памяти никогда не было такого большого количества людей выступающих против Лукашенко. Да, массовые акции протеста были все время его правления, но всегда находились люди, которые его поддерживали по разным причинам. В том числе, благодаря дотациям из России, он мог обеспечивать хоть какой-то уровень выживания людей. Сейчас такого нет и не будет. Ситуация будет ухудшаться очень быстро.

Нам нужно пользоваться экономическим и политическим кризисом, в котором оказалась страна благодаря Лукашенко, нужно пользоваться всеми возможностями, которые открывают президентские выборы. Мы считаем, что на этих выборах будет сильный оппозиционный кандидат, который сможет бросить вызов Лукашенко, победить его, но нужно быть готовыми бороться за победу. Мы ни в коем случае не можем допустить седьмого срока для Лукашенко. Мы видим множество примеров из стран, где диктаторов, которые шли на третий, четвертый или пятый срок, свергал народ, который выходил на улицы. Нам нужно быть готовыми бороться против фальсификации выборов, защищать свои голоса, выходить на улицу и говорить «нет» седьмому сроку Лукашенко.