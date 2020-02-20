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Американец прибрался в машине и обогатился на $250 тысяч

  • 20.02.2020, 9:26
Американец прибрался в машине и обогатился на $250 тысяч

Интересный случай произошел в Южной Каролине.

Житель американского города Чапин, штат Южная Каролина, обогатился на 250 тысяч долларов (15,9 миллиона рублей) после того, как прибрался в автомобиле. Об этом сообщает портал UPI (перевод — lenta.ru).

Водитель, пожелавший сохранить анонимность, пропылесосил салон машины и нашел 20 монет по 25 центов (всего около 319 рублей). На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money. Американец тут же проверил результаты игры и обнаружил, что сорвал крупный джекпот.

Везунчик не поверил своей удаче и несколько раз переспросил работника магазина, действительно ли он стал победителем. Удачливый американец планирует потратить часть выигрыша на покрытие долгов, а остальную сумму использовать, чтобы позаботиться о своей семье и немного повеселиться.


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