Американец прибрался в машине и обогатился на $250 тысяч 20.02.2020, 9:26

Интересный случай произошел в Южной Каролине.

Житель американского города Чапин, штат Южная Каролина, обогатился на 250 тысяч долларов (15,9 миллиона рублей) после того, как прибрался в автомобиле. Об этом сообщает портал UPI (перевод — lenta.ru).

Водитель, пожелавший сохранить анонимность, пропылесосил салон машины и нашел 20 монет по 25 центов (всего около 319 рублей). На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money. Американец тут же проверил результаты игры и обнаружил, что сорвал крупный джекпот.

Везунчик не поверил своей удаче и несколько раз переспросил работника магазина, действительно ли он стал победителем. Удачливый американец планирует потратить часть выигрыша на покрытие долгов, а остальную сумму использовать, чтобы позаботиться о своей семье и немного повеселиться.